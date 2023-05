Edson Álvarez raakt optie kwijt: eerste club haakt af in strijd om Mexicaan

Vrijdag, 19 mei 2023 om 18:58 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:29

Bayern München lijkt niet de nieuwe club van Edson Álvarez te gaan worden. Sky Sport Deutschland meldt vrijdagavond namelijk dat der Rekordmeister heeft besloten de interesse in de 25-jarige Ajacied te laten varen. Volgens journalist Florian Plettenberg van het Duitse medium heeft Bayern andere plannen voor op het centrale middenveld.

Aan het begin van deze week meldden De Telegraaf en Voetbal International dat Bayern met Borussia Dortmund in een hevige strijd verwikkeld was geraakt om de diensten van de Álvarez. Vrijdag blijkt dus dat Bayern heeft besloten de interesse in de Mexicaan niet door te zetten. Volgens Plettenberg is Dortmund nog wel altijd geïnteresseerd. Mike Verweij meldde vrijdag in de podcast Kick-off van De Telegraaf al dat Dortmund op poleposition ligt voor Álvarez.

??News #Alvarez: Bayern WON‘T enter the race. It’s decided. They have other plans for central midfield. As reported: They like his profile but he’s not a transfer target. Dortmund ist still interested in signing him instead! Understand Alvarez is really considering #BVB as… pic.twitter.com/NrGXG9bNw4