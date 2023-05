Edson Álvarez komt weg met vreemde ‘kopstoot’: ‘Dit is bloedirritant’

Zaterdag, 6 mei 2023 om 23:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:57

Edson Álvarez is zaterdagavond tijdens de topper tegen AZ (0-0) ontsnapt aan een (rode) kaart. De Ajacied liet zich in de slotfase provoceren door Sam Beukema, die enigszins lacherig deed na een mislukte kopbal van de Mexicaan. Álvarez speelde met vuur, maar werd uiteindelijk door scheidsrechter Danny Makkelie enkel stevig toegesproken.

“Dit is bloedirritant”, zegt Marciano Vink bij De Eretribune na het zien van het de opmerkelijke actie van Álvarez. “Maar er is een regel ingesteld: het gaat om intensiteit. Antony had vorige seizoen bij Ajax ook een aantal momenten dat hij natrapte of heel irritant was.” De centrumverdediger annex verdedigende middenvelder staat dit seizoen al op tien gele kaarten. Nooit eerder pakte een speler van Ajax zoveel kaarten in een Eredivisie-seizoen.

Waarom @KNVB is dit geen rood voor #Alvarez? Akkoord dat de scheidsrechter het misschien niet gezien heeft, maar daar hebben we toch de #VAR voor. (Video @JordanMichielse) pic.twitter.com/A9NTwI8Dwl — EdwinSmolders (@EdwinSmolders) May 6, 2023

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt zich af waarom Álvarez geen gele kaart kreeg voor zijn opmerkelijke actie richting Beukema. “Schiet mij maar lek, ik weet echt niet meer wat nu de regel is”, laat Vink enigszins verbaasd weten, waarna Perez grappend inhaakt. “Zit hij niet aan zijn maximum aantal gele kaarten voor dit seizoen? Dit is dom gedrag, maar ik vind dit geen rode kaart”, aldus de Deense analyticus.