Edson Álvarez belangrijk in Gold Cup-opener tegen Pablo Rosario’s Dominicaanse Republiek

Titelverdediger Mexico heeft de openingswedstrijd op de Gold Cup met 3-2 gewonnen tegen de Dominicaanse Republiek. Edson Álvarez was belangrijk bij de Mexicanen met twee doelpunten.

Pablo Rosario maakte recent in de WK-kwalificatie zijn debuut voor de Dominicaanse Republiek. In New Jersey begon de middenvelder aan de aftrap voor zijn derde interland als centrale verdediger. Hij kreeg onder anderen Santiago Giménez tegenover zich. Voor de Dominicaanse Republiek is het de eerste deelname aan de Gold Cup.

Giménez kreeg voor rust meerdere kansen om te scoren, maar had het vizier niet op scherp staan. Een andere oude bekende brak de ban, nadat Mexico in de eerste helft herhaaldelijk was gestuit op doelman Xavier Valdez. Álvarez kopte raak bij de eerste paal na een hoekschop van Orbelín Pineda: 1-0.

Vlak na rust was de voormalig Feyenoorder wél belangrijk: na een één-tweetje met de spits van AC Milan belandde de bal bij Raúl Jiménez, die zijn 35ste interlandtreffer voor Mexico binnenschoot: 2-0.

De wedstrijd leek gespeeld, mar toch gaf de Dominicaanse Republiek nog een teken van leven: Peter Federico schoof de aansluitingstreffer beheerst binnen en bracht de spanning terug: 2-1.

Bij Mexico was er verontwaardiging over de aansluitingstreffer, omdat er bij de ingooi voorafgaand aan het doelpunt van Federico een tweede bal in het veld was. De ophef verstomde snel, want even later sloeg Álvarez opnieuw toe.

Via het hoofd van César Montes kopte hij wederom raak uit een corner: 3-1. De Mexicaanse defensie werd daarna nog verrast door Edison Azcona: 3-2, maar de overwinning in het openingsduel van de Gold Cup kwam niet meer in gevaar.