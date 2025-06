Edin Dzeko behoedt foutloos Bosnië en Herzegovina laat voor blamage tegen voetbaldwerg

Bosnië en Herzegovina heeft ook zijn derde WK-kwalificatiewedstrijd in winst omgezet. Makkelijk ging het bepaald niet voor het Balkanland, dat slechts eenmaal wist te scoren tegen voetbaldreumes San Marino: 1-0. Edin Dzeko maakte na rust het enige doelpunt van de wedstrijd.

Bijzonderheden:

Opmerkelijk genoeg wist Bosnië voor rust niet te scoren tegen San Marino. En ook na de onderbreking ging de bal er maar niet in, waardoor San Marino mocht dromen van een megastunt.

In de 66ste minuut brak Dzeko alsnog de ban. De bijna veertigjarige spits stond een kleine vijf minuten in het veld toen hij werd aangespeeld door Amar Dedic, de bal meenam en van dichtbij binnenprikte: 1-0.

Meer treffers zaten er niet in, maar het resultaat werd over de streep getrokken. De WK-droom is volop aanwezig bij Bosnië, dat in zijn eerste twee duels al afrekende met Roemenië (0-1) en Cyprus (2-1).

Bosnië is logischerwijs de lijstaanvoerder in Groep H. Oostenrijk, op papier de grootste concurrent in de groep, moet zijn eerste wedstrijd nog spelen.