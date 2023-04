Ederson dreef middels handgebaren de spot met teleurgestelde Arsenal-fans

Manchester City zette woensdagavond een belangrijke stap richting de volgende landstitel in de Premier League. De ploeg van Josep Guardiola was in het eigen Etihad Stadium met 4-1 te sterk voor titelconcurrent Arsenal, dat geen moment in de wedstrijd kwam. Bij de 3-0 van Kevin De Bruyne besloot doelman Ederson de spot te drijven met de meegereisde Arsenal-supporters middels een reeks handgebaren.

Hoopvolle fans van Arsenal hadden de midweekse reis vanuit Londen gemaakt om hun ploeg een stap dichter bij het veroveren van de Premier League-titel te zien komen. Maar ze bleven ontmoedigd achter door treffers van De Bruyne (tweemaal) en John Stones. Erling Braut Haaland zorgde voor het slotakkoord met zijn 33ste van het seizoen. Rob Holding deed vlak daarvoor iets terug namens the Gunners.

Er zijn nu beelden opgedoken waarop te zien is hoe Ederson de rivaliserende supporters van Arsenal in het Etihad Stadium uitlacht met een reeks handgebaren en acties. Terwijl zijn ploeggenoten de tijd namen om de 3-0 van De Bruyne te vieren, besloot de 29-jarige sluitpost de spot te drijven met fans van de bezoekers. Ederson balde zijn vuisten en hield deze bewegend voor zijn ogen, als een duidelijke suggestie dat de supporters van Arsenal huilden om de prestatie van hun ploeg.

De omringende fans van City juichten hun doelman toe toen ze doorhadden wat hij aan het doen was en moedigden hem aan om de tegenstander verder tegen zich in het harnas te jagen. Ederson deed dat, en terwijl de Arsenal-fans woedend waren, stak hij zijn tong uit en grijnsde, in de wetenschap dat the Citizens de zege met een 3-0 voorsprong vlak na rust al vroegtijdig hadden veiliggesteld.

Door de zege verkleint City de achterstand op koploper Arsenal naar twee punten met nog twee wedstrijden tegoed. Nog zeven wedstrijden is City verwijderd van de derde landstitel op rij. De laatste keer dat een club in de Premier League dat presteerde was tussen 2006 en 2009. Destijds was het Manchester United van Sir Alex Ferguson de alleenheerser. Zondag gaat City op bezoek bij Fulham, terwijl Arsenal volgende week dinsdag een thuisduel met Chelsea wacht.

