Earnest Stewart opnieuw gespot op tribune: is ware sensatie in beeld bij PSV?

Earnest Stewart is zaterdagavond aandachtig toeschouwer bij het duel tussen RKC Waalwijk en Vitesse. Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad sluit niet uit dat de technisch directeur van PSV extra aandacht heeft voor de verrichtingen van Vitesse-smaakmaker Anis Hadj-Moussa.

"Hij kan onder meer Anis Hadj-Moussa zien spelen, de aanvaller die het de afgelopen weken aardig heeft gedaan bij Vitesse. Heel ander niveau, maar vorig jaar kwam bijvoorbeeld Pepi over van FC Groningen, dat toen degradeerde", schrijft Elfrink op X, het voormalige Twitter.

Hadj-Moussa wordt dit seizoen door Vitesse gehuurd van het Belgische Patro Eisden. Er is door Vitesse geen koopoptie bedongen, waardoor de kans groot is dat de vleugelaanvaller na dit seizoen vertrekt uit Arnhem, zeker als het elftal van interim-coach Edward Sturing degradeert.

Van der Gijp

De huurling, dit seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij Vitesse, kreeg onlangs complimenten van René van der Gijp. "Die kan dus tien keer beter voetballen dan Forbs", zei hij onlangs in. "Hadj Moussa kan écht voetballen. Forbs is snel, maar hij kan écht voetballen."

Een dag eerder raakten bij ESPN ook Marciano Vink en Kenneth Perez niet uitgesproken over Hadj Moussa. "Wat een speler!", zei Vink in Dit was het Weekend.

Couhaib Driouech

Stewart was onlangs aanwezig bij Excelsior om Couhaib Driouech te bekijken in het met 1-2 verloren duel met Vitesse. "De aanvaller maakte geen grootse indruk, maar de aanwezigheid van de td laat zien dat PSV hem nog altijd volgt", zo schreef journalist Jeroen Kapteijns op X.

Stewart gebruikte zijn bezoek aan het stadion van Excelsior om de contacten omtrent Driouech warm te houden. PSV had de vleugelaanvaller in de winterse transferperiode bijna binnen, maar op Deadline Day klapte de deal. Driouech hoopt dat PSV in de zomer voor hem terugkomt.

