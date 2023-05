Earnest Stewart krijgt tips voor transferzomer: drie Twente-spelers genoemd

Vrijdag, 5 mei 2023 om 09:35 • Laatste update: 09:58

Er staat komende zomer een hoop te gebeuren bij PSV. Technisch directeur Earnest Stewart is van plan om flink de bezem door de selectie te halen en mogelijk elf of twaalf spelers te laten vertrekken. Onder meer Jordan Teze mag bij een interessant aanbod vertrekken. Bij Voetbalpraat werd donderdagavond alvast een voorschot genomen op de drukke transferzomer en kwamen een aantal verrassende namen voorbij.

Als het aan Bram van Polen ligt gooit PSV een lijntje uit naar FC Twente. "Ik zou voor Robin Pröpper gaan", aldus de aanvoerder van het gepromoveerde PEC Zwolle. "Voetballend kan hij daar echt iets toevoegen. Hij zet de boel ook neer. Ik denk dat PSV vanuit het hart van de verdediging wel iets kan gebruiken." RTV Oost-verslaggever Tijmen van Wissing, die eveneens te gast is in het praatprogramma, kan zich wel vinden in de suggestie van Van Polen.

"Ik werd laatst een beetje voor gek verklaard toen ik zei dat Pröpper na Hancko de beste linker centrale verdediger is van Nederland", licht Van Wissing Pröpper uit. "Ik zie op dit moment geen betere die zo constant is. Hij is bezig aan een goed seizoen en heeft een mooie leeftijd (29, red.). Hij heeft nog wel de ambitie om naar het buitenland te gaan, maar hij is zeker verantwoordelijk geweest voor de opmars bij Twente. Ook Gijs Smal is denk ik heel interessant voor PSV."

Earnest Stewart met een aantal primeurtjes: ?? ? Interesse in Tobias Lauritsen ?? Shurandy Sambo terug naar Eindhoven ?? Aanblijven Xavi Simons topprioriteit#ajapsv — ESPN NL (@ESPNnl) April 30, 2023

Hedwiges Maduro kijkt vooral binnen de eigen jeugdopleiding en noemt Jason van Duiven, Isaac Babadi en Tim van den Heuvel. "Dat zijn de grootste talenten van PSV. Verder speelt Sambo bij Sparta Rotterdam, die is natuurlijk ook van PSV. Ik vind dat je altijd eerst naar Nederlandse jongens moet kijken. Bij een type-Sangaré denk ik aan Azor Matusiwa (voormalig FC Groningen, red.). Ik ben hem een beetje uit het oog verloren, maar dat was een goede speler."

Van Wissing is het met Maduro eens dat Sambo een serieuze kans verdient in de voorbereiding en wijst daarbij naar een voormalig PSV'er. "Geef Sambo gewoon de kans. We hebben ook de opmars van Dumfries gezien. PSV loopt al jaren te klungelen op de rechtsbackpositie." Ook laat Van Wissing de naam van Ramiz Zerrouki vallen. "De spelers die mogen vertrekken zijn natuurlijk niet allemaal basisspelers. Joël Drommel heeft ook veel op de bank gezeten."

Lauritsen

Hans Kraay junior legde voorafgaand aan de bekerfinale de naam van Tobias Lauritsen in de mond bij Stewart. "Er zijn een hoop namen die de revue passeren bij PSV. Dat zal in de komende maanden niet anders zijn. Lauritsen is een goede speler", aldus Stewart, die toen ook al reageerde op de situatie van Sambo. "In principe halen we alle spelers terug. Ik ben nieuw bij deze club en heb alle spelers live zien spelen. De bedoeling is dat ze eerst terugkomen bij PSV zodat we weer volgende stappen kunnen ondernemen."