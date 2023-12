Earnest Stewart kondigt in Rondo koopdeals voor twee spelers bij PSV aan

Het ligt in de lijn der verwachting dat PSV de gehuurde Sergiño Dest (FC Barcelona) en Malik Tillman (Bayern München) na het seizoen definitief gaat inlijven. De Eindhovenaren hebben een optie tot koop bedongen en zullen die naar verwachting gaan lichten, zo bevestigt technisch directeur Earnest Stewart maandag in Rondo op Ziggo Sport.

PSV is bezig aan een van de beste seizoenen uit de clubhistorie. De Eindhovenaren overwinteren in de Champions League en hebben de eerste zestien wedstrijden achter elkaar gewonnen in de Eredivisie.

Dest speelt als basisspeler een belangrijke rol in het elftal van Peter Bosz, terwijl ook Tillman zich langzaam heeft opgewerkt tot een bepalende pion bij PSV. "We kunnen zeggen dat het echt heel goed gaat met ons en met deze twee spelers", bevestigt Stewart.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De technisch directeur van PSV wil niet ingaan op de hoogte van bedragen. Volgens de Duitse tak van Sky Sports kan Tillman voor een bedrag van twaalf tot veertien miljoen euro worden overgenomen van Bayern. Bij Dest gaat het volgens de Mundo Deportivo om een bedrag van tien miljoen euro.

"Het klopt dat er een optie tot koop is bij beide spelers", zegt Stewart wel. "De lijn der verwachting is dat we daar wellicht wat mee gaan doen." Zowel Dest als Tillman wil in Eindhoven blijven, zo hebben de huurlingen intern te kennen gegeven.

"Gelukkig wel", zegt Stewart. "Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Als club kun je van alles willen, maar een speler is heel belangrijk daarin. Je gaat het er eerst met de speler en zijn management over hebben, dus het is een beetje voorbarig om dat hier aan tafel te roepen."

De 21-jarige Tillman speelde tot op heden negentien keer voor PSV, waarvan elf keer als invaller. De Amerikaans international staat op vijf goals en vijf assists voor de Eindhovenaren.

Ook de 23-jarige Dest is international voor de Verenigde Staten. De vleugelverdediger, die zowel op links als rechts uit de voeten kan, staat net als Tillman op negentien wedstrijden voor PSV en was daarin goed voor één goal en twee assists.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties