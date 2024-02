Earnest Stewart brengt geweldig nieuws: ‘Hij speelt ook volgend seizoen bij PSV’

Ismael Saibari speelt ook volgend seizoen voor PSV, zo verzekert technisch directeur Earnest Stewart in de podcast Heet van de Herdgang van het Eindhovens Dagblad. De 22-jarige middenvelder ligt in het Philips Stadion nog tot medio 2028 vast en de Eindhovenaren zijn absoluut niet van plan hem al te verkopen. Saibari tekende in september 2023 nog een nieuwe vijfjarig verbintenis.

Vanuit het publiek kreeg Stewart de vraag of Saibari nog een seizoen in Eindhoven blijft. Vervolgens kwam hij met een kraakhelder antwoord. “Hij speelt ook volgend seizoen bij PSV. Onlangs heeft hij nog voor vijf jaar bijgetekend. Saibari heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Volgens Transfermarkt is Saibari momenteel 10 miljoen euro waard, waar hij eind juni nog op 2,3 miljoen euro werd getaxeerd. PSV hoopt en verwacht in de toekomst een stuk meer over te houden aan het vertrek van de vijfvoudig international van Marokko.

Saibari speelt sinds juli 2020 voor PSV, toen hij werd overgenomen vanuit de jeugdopleiding van KRC Genk. Bij de Belgische topclub zag de rechtspoot minder perspectief om door te breken in de hoofdmacht.

Namens PSV debuteerde Saibari op 1 november 2020 onder Roger Schmidt, in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (4-0 winst). Inmiddels staat de teller op 56 officiële wedstrijden voor de Brabantse koploper, waarin Saibari goed was voor 7 doelpunten en 6 assists. Met PSV won de middenvelder tweemaal de TOTO KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal.

Dit seizoen beleeft Saibari zijn absolute doorbraak in Eindhoven. Waar hij het vorig seizoen vaak moest doen met korte invalbeurten, is hij onder trainer Peter Bosz vaak basisspeler. De teller staat inmiddels op 1.354 speelminuten in 26 officiële wedstrijden, terwijl Saibari tussendoor met Marokko actief was op de Afrika Cup.

In september liet Saibari weten blij te zijn met zijn langere verbintenis bij PSV. “Ik heb de afgelopen jaren ontzettend veel geleerd. Dat heeft me de speler gemaakt die ik vandaag de dag ben. Ik kijk ernaar uit om ook de komende jaren alles te geven voor deze prachtige club.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties