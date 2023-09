EA Sports stelt fans van Nederlandse topclub teleur: stadion niet in ‘FIFA’

Woensdag, 20 september 2023 om 19:35 • Wessel Antes

Stadion Feijenoord, in de volksmond De Kuip, zit dit jaar toch niet in EA Sports FC 24. Het populaire videospel, dat voorheen furore maakte onder de naam FIFA, komt aanstaande vrijdag uit. Diverse content creators kunnen het spel echter al spelen en zodoende is het teleurstellende nieuws via YouTuber RaatjeFC al aangekomen bij de fans van Feyenoord. Mogelijk wordt De Kuip in een later stadium alsnog toegevoegd, al lijkt die kans klein.

Eerder dit jaar ontstond het gerucht dat De Kuip voor het eerst digitaal te zien zou zijn in een spel van EA Sports. @FUTZONEFIFA bracht dat nieuws op overtuigende wijze naar buiten, maar lijkt ernaast te zitten. In tegenstelling tot de fans van Ajax en PSV kunnen Feyenoorders online niet in hun favoriete stadion spelen. Eerder was De Kuip wel te zien in eFootball (voorheen PES), maar ook dat is niet meer het geval. Of De Kuip later nog wordt toegevoegd aan EA Sports FC 24 blijft nu de vraag.

Eerder lekten de ratings van de spelers van Feyenoord uit. Wie een goed centraal duo zoekt voor de start van EAFC, moet in Rotterdam-Zuid zijn. Met David Hancko (80) en Lutsharel Geertruida (79) hebben Feyenoorders de mogelijkheid om te starten met een redelijk snel centraal duo van hun eigen club. Quilindschy Hartman (72) heeft volgens EA Sports de grootste ontwikkeling doorgemaakt van alle verdedigers in de selectie van Arne Slot. Vorig seizoen moest de linksback het nog doen met een 60-rated kaartje, dat nagenoeg onbruikbaar was.

Op het middenveld heeft Feyenoord dit seizoen drie gouden kaarten in Ultimate Team. Mats Wieffer (76), Ramiz Zerrouki (76) en Ondrej Lingr (75) zijn de gelukkigen. Santiago Giménez heeft van EA Sports een 78-rated kaart gekregen en miljoenenaankoop Luka Ivanusec (76) is de beste nieuwkomer tussen de aanvallers van Feyenoord. Yankuba Minteh (65) is de snelste speler van de regerend landskampioen volgens het spel.