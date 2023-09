EA Sports neemt in week van uitgave opmerkelijk besluit rondom Giménez

Donderdag, 28 september 2023 om 11:57 • Wessel Antes • Laatste update: 12:00

Santiago Giménez, die deze week een hattrick maakte namens Feyenoord tegen Ajax (0-4 winst), is niet opgenomen in het Team of the Week van EA Sports. Dat maakte de Amerikaanse computerspelontwikkelaar woensdagavond bekend. De naam van Giménez is in EA Sports FC (voorheen FIFA) niet terug te vinden tussen die van onder meer Harry Kane (Bayern München) en Heung-min Son (Tottenham Hotspur) in het elftal met beste spelers van deze week. Onder de aankondiging van EA op X zijn een hoop verontwaardigde reacties te lezen. Niet alleen Feyenoorders zijn verbaasd over de beslissing, want ook de wereldwijd bekende Mexicaanse YouTuber Castro begrijpt er niets van, zo laat hij blijken.

no Santi? YIKES EA SPORTS FIFA FC VANCOUVER CANADA EARTH. yikes :( — Castro1021 (@Castro1021) September 27, 2023