Dylan Vente verlaat Hibernian definitief en tekent voor vier jaar in de Eredivisie

Dylan Vente heeft Hibernian definitief ingeruild voor sc Heerenveen, zo maken de Friezen bekend via de officiële kanalen. De 26-jarige spits kost ongeveer een miljoen euro, zo meldde Voetbal International eerder. Vente tekent voor vier seizoenen in het Abe Lenstra Stadion.

Johan Hansma, de technisch directeur van Heerenveen, is in zijn nopjes met de komst van de aanvalsleider. "Dylan is een jongen die met zijn ervaring bij diverse clubs een toegevoegde waarde is voor onze selectie.”

“Hij heeft zowel in de Keuken Kampioen Divisie als in de Eredivisie bewezen de dubbele cijfers qua doelpunten te kunnen halen. We zijn blij dat Dylan voor onze ambitie en het sportieve plan heeft gekozen", aldus Hansma.

Vente komt uit de jeugdopleiding van Feyenoord, maar wist nooit een vaste basisplaats te veroveren in De Kuip. De viervoudig international van Suriname stapte na verhuurperiodes bij RKC Waalwijk en Roda JC transfervrij over naar de Limburgers.

Daar liet Vente zien over een neusje voor de goal te beschikken. Roda verkocht hem in de zomer van 2023 aan Hibernian uit Schotland. De spits kwam daar tot 43 wedstrijden, elf goals en vijf assists voordat hij vorig jaar werd verhuurd aan PEC Zwolle. Vente kende daar met veertien goals in 31 wedstrijden een goede periode.

De geboren Rotterdammer blijft met zijn overstap naar Heerenveen dus voor de Eredivisie behouden. Vente is na Maxence Rivera, Nikolai Hopland, Vasilios Zagaritis en Maas Willemsen de vijfde zomeraanwinst van de Friezen.