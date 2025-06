Dylan Vente staat op het punt om transfer naar Eredivisie af te ronden

SC Heerenveen nadert een akkoord met de Schotse club Hibernian over een transfer van Dylan Vente, zo meldt Voetbal International. De onderhandelingen over de spits die uitkomt voor het Surinaamse elftal zijn op een paar punten na rond.

De Friezen moeten het alleen nog eens worden met Hibernian over bonussen. Als dit alles gedaan is, zal Vente voor een bedrag van rond de één miljoen euro de overstap maken. In Heerenveen ligt een contract van drie tot vier jaar klaar voor de Rotterdammer.

Vente werd afgelopen seizoen door Hibernian verhuurd aan PEC Zwolle. Bij de Blauwvingers kende hij een persoonlijk sterk seizoen en maakte hij in 37 wedstrijden 17 doelpunten.

Bij Hibernian wist Vente sinds zijn overstap in 2023 geen vaste basisplaats af te dwingen. De 26-jarige aanvaller maakte toen voor 900.000 euro de overstap van Roda JC naar Schotland. Bij the Hibees kwam hij tot 11 doelpunten in 43 wedstrijden.

Vente begon zijn carrière in de jeugd van Feyenoord. Bij de Stadionclub kwam hij in drie seizoenen slechts tot 33 optredens en 7 doelpunten. In 2019 werd hij een jaar verhuurd aan RKC Waalwijk.

Naast Vente werd ook RKC-spits Oskar Zawada genoemd bij Heerenveen. De Pool degradeerde met de Waalwijkers dit seizoen en maakte 11 doelpunten in 29 wedstrijden. In zijn contract bij RKC heeft hij een vastgesteld bedrag waarvoor hij verkocht mag worden.

Bij Heerenveen wordt Vente de vierde versterking. Eerder werd Nikolai Hopland definitief vastgelegd na een jaar huur, Vasilios Zagaritis voor een half miljoen euro overgenomen van Almere City en Maas Willemsen komt transfervrij over van De Graafschap.