Duur puntenverlies Blind en Girona koren op de molen van Real Madrid

Girona is op bezoek bij Almería tegen duur puntenverlies aangelopen. De ploeg van trainer Míchel, die na tachtig minuten spelen met tien man kwam te staan, kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Het resultaat betekent goed nieuws voor Real Madrid, dat bij een overwinning de koppositie weer over kan nemen.

Bijzonderheden:

Girona, dat met Daley Blind maar zonder ex-PSV'er Savio aantrad in de basisopstelling, legde een matige eerste helft op de mat. Het was namelijk de thuisploeg die de meeste kansen creëerde in het eerste bedrijf.

Zo werd een doelpoging van Sergio Arribas onschadelijk gemaakt door Paulo Gazzaniga. Even later gold kreeg dezelfde Arribas met een kopkans wederom de mogelijkheid op de openingstreffer, maar ditmaal vloog zijn inzet naast de rechterpaal.

Nadat Edgar Gonzalez overschoot, verprutste Arribas ook een derde kans. Van dichtbij wist hij Gazzaniga niet te passeren. Ook na de theepauze was Girona niet bij machte om serieuze kansen te creëren.

In de tachtigste minuut kwamen de bezoekers ook nog met tien man te staan. Aleix Garcia trok aan de noodrem om een gouden kans te verhinderen en werd derhalve terecht bestraft met een rode kaart. Tot een nederlaag leidde het voor Girona uiteindelijk niet, maar ook het gelijke spel is voor naaste achtervolger Real Madrid koren op de molen.

????????! ? Aleix García trekt aan de noodrem ?? Het staat nog altijd 0-0 tegen hekkensluiter Almería en dan moeten de bezoekers ook nog met 10 man verder ??#ZiggoSport #LaLiga #AlmeríaGirona pic.twitter.com/0fZoaFpvLE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 14, 2024

Almería - Girona 0-0

