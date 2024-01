Dusan Vlahovic kopt Juventus in blessuretijd naar zege op hekkensluiter

Juventus heeft op het nippertje een overwinning weten te behalen op hekkensluiter Salernitana. De ploeg van Massimiliano Allegri speelde matig, creëerde weinig en kwam bovendien op achterstand door Giulio Maggiore. De doelpuntenmaker pakte na rust rood, waarna Juventus alsnog aan het langste eind trok: 1-2. Dusan Vlahovic was in blessuretijd de held bij de bezoekers. Het als tweede geklasseerde Juventus staat nu twee punten achter koploper Inter, dat zaterdag ook pas in blessuretijd won.

Aan de kant van Juventus begon Kenan Yildiz in de spits. Het Turkse supertalent, dat naast Vlahovic startte, kreeg de voorkeur boven ex-Ajacied Arkadiusz Milik. Juventus zal met een uitstekend gevoel zijn afgereisd naar Salerno. De ploeg van Allegri won midweeks in de Coppa Italia nog met liefst 6-1 van Salernitana. Timothy Weah maakte in het midweekse bekerduel zijn eerste goal voor la Vecchia Signora en mocht zondag starten.

De eerste grote kans van de wedstrijd was niet voor Juventus, maar voor Salernitana. Een voorzet vanaf links leverde in eerste instantie geen gevaar op, totdat de bal bij Junior Sambia belandde. De Fransman had een venijnig schot in huis richting de korte hoek, waar Wojciech Szczesny op tijd bij zat. De uitploeg werd vlak daarna ook voor het eerst gevaarlijk. Weston McKennie kopte, Benoît Costil redde stijlvol.

Juventus had donderdag behoudens de vroege tegentreffer geen moeite met Salernitana, maar zondag was dat bepaald niet het geval. Salernitana meldde zich regelmatig gevaarlijk voor het doel van Szczesny, tot zichtbare onvrede bij onder meer Gleison Bremer. Juventus wist ondertussen maar weinig te creëren. Het tempo lag (te) laag en Salernitana hield stand.

0-0 leek langzamerhand de ruststand te worden, totdat Salernitana plotseling genadeloos toesloeg. Een lange bal van achteruit kwam terecht bij Simy, die teruglegde op Loum Tchaouna. De Fransman bediende op zijn beurt Maggiore, die Szczesny kansloos liet met een gekruld schot in de verre hoek: 1-0.

In de fase direct na rust kreeg Juventus een enorme kans om de gelijkmaker aan te tekenen. Adrien Rabiot zette goed voor op de ongedekte McKennie, die een grote kopkans kreeg. De Amerikaan raakte de bal echter niet goed en zag zijn matige inzet naast gaan. Toch kreeg de titelkandidaat even later een enorme meevaller. Maggiore velde Rabiot en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart te zien. De resterende vrije trap werd hoog over geschoten door Hans Nicolussi Caviglia.

Allegri moest wat forceren en besloot Milik te brengen voor Caviglia. De Pool bediende vlak na zijn entree Vlahovic, wiens inzet via een been naast vloog. De tijd begon langzamerhand te dringen voor Juventus, dat moest winnen om niet verder achterop te raken in de titelstrijd. Juventus bleef aandringen en kwam na ruim een uur spelen alsnog op gelijke hoogte. Na goed voorbereidend werk van Milik belandde een voorzet via Vlahovic bij Samuel Iling Junior, die overtuigend afrondde: 1-1.

Met tien man was Salernitana daarna de gevaarlijkere ploeg. Domagoj Bradaric zag zijn harde schot gekeerd worden door Szczesny, terwijl de Pool even later opgelucht ademhaalde toen Simy net tekortkwam bij de tweede paal. Juventus werd dreigend via met name Iling Junior, maar écht grote kansen leverde het niet op, terwijl Salernitana ook niet bang was om aan te vallen wanneer er een opening lag. In blessuretijd was het alsnog raak voor Juventus, toen Vlahovic snoeihard binnenkopte uit een voorzet van Danilo: 1-2.

????????????, Juve doet het dan toch! ?? De Oude Dame doet het wéér in de slotminuten van de wedstrijd: 1-2! ??#ZiggoSport #SerieA #SalernitanaJuve pic.twitter.com/McLsXu78rK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 7, 2024

