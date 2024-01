Dusan Tadic werd zeker half uur opgewacht voor gewelddadige roofoverval

De twintigjarige Mohamed F., die afgelopen zomer op gewelddadige wijze toenmalig Ajacied Dusan Tadic probeerde te beroven, gaat twaalf maanden achter slot en grendel. Dat heeft de rechtbank besloten. Medeverdachte Mohamed El K. (27) kreeg in januari al zes maanden cel waarvan twee maanden voorwaardelijk opgelegd.

Het moeten angstige momenten zijn geweest voor Tadic in de nacht van 27 op 28 juli 2022. De Serviër, die destijds bij Ajax onder contract stond, wilde zijn auto parkeren in de Van Eeghenstraat, toen hij werd aangevallen door twee mannen met helmen.

De voetballer zag het onheil aankomen en vluchtte. De mannen zetten daarop een achtervolging in en reden de aanvaller klem in een steegje iets verderop in Amsterdam. Een van de daders pakte hem vervolgens van achteren vast bij de keel.

Tadic wist te ontsnappen en vluchtte met kapotte kleren het Conservatorium Hotel in. De daders gingen er zonder buit vandoor. De twee hadden het vermoedelijk gemunt op het peperdure horloge van de voormalig Ajacied.

Tijdens de strafzaak werd duidelijk dat de twee zeker een half uur op Tadic hebben gewacht totdat hij arriveerde op de plek waar hij zou parkeren. Er werd onder meer een een peilbaken gevonden onder de auto van Tadic. Met een peilbaken kunnen objecten worden getraceerd.

De overval op Tadic vond plaats in hetzelfde stadsdeel als de gewelddadige overval op PSV'er Eran Zahavi, een jaar eerder. De vrouw van de Israëliër werd thuis vastgebonden, terwijl haar man op weg was voor een uitwedstrijd tegen Willem II.

De overvallers deden zich voor als pakketbezorgers en bonden ook de kinderen van Zahavi vast. Bovendien kregen ze tape op hun mond geplakt. De spits vertrok een jaar later uit Nederland en keerde terug naar zijn geboorteland Israël.

