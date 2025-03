Dusan Tadic voedt geruchten met uitspraak over toekomst bij Fenerbahçe en voorkeur land

De toekomst van Dusan Tadic is ongewis. De inmiddels 36-jarige middenvelder annex aanvaller beschikt over een aflopend contract bij Fenerbahçe en is al in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax. Ook de Saudi Pro League en Dubai lonken voor de Servische spelmaker in Turkse dienst.

Het Turkse medium Aksam vroeg Tadic naar zijn toekomstplannen. ''Ik verlaat Turkije niet, tenzij Fenerbahçe mij vertelt dat ik moet vertrekken'', was het korte en duidelijke antwoord van de voormalig Ajacied.

Tadic lijkt dus wel oren te hebben naar een langer verblijf bij Fenerbahçe, dat de routinier echter nog geen nieuwe overeenkomst heeft voorgelegd. Aksam benadrukt dat de clubleiding van plan is om na afloop van dit seizoen om de tafel te gaan met het management van Tadic.

Tadic arriveerde in juli 2023 in Istanbul en bijna twee jaar later staat de teller op 97 wedstrijden (27 goals en 31 assists). Hij veroverde met Fenerbahçe nog geen prijzen en lijkt deze jaargang geen kampioen te worden. De achterstand op koploper Galatasaray bedraagt momenteel zeven punten, al heeft Fenerbahçe nog een duel tegoed. Beide grootmachten treffen elkaar op 1 april in de kwartfinale van de Turkse beker.

In de Europa League balanceert Fenerbahçe op de rand van uitschakeling. De ploeg van trainer José Mourinho verloor donderdag in de heenwedstrijd in de achtste finale met 1-3 van Rangers. Donderdag is er de kans om in Glasgow alsnog de kwartfinale te halen, al zal dat geen gemakkelijke opgave worden.

Tadic liet in 2024 tegenover Ajax Life weten geen overhaaste beslissingen te willen nemen over zijn toekomst. Het definitieve besluit valt pas in 2025. ''Voor mij is het cruciaal dat ik volgend seizoen bij een club speel waarmee ik prijzen kan winnen. Geld speelt geen rol. Nee, ik ben nog niet gebeld door Alex Kroes (technisch directeur Ajax, red.). Ik krijg wel vaak berichtjes van mensen die vinden dat ik terug moet komen, omdat ze me missen. Als Alex Kroes belt, zal ik zeker naar het verhaal luisteren.''

Dat er een nieuw hoofdstuk volgt bij Ajax, staat voor Tadic eigenlijk wel vast. ''Ooit word ik trainer van Ajax 1. Dat is geen droom, dat is écht een doel'', zo klonk het vorig jaar vastberaden.