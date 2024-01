‘Dusan Tadic stak hoogstpersoonlijk stokje voor hereniging met Hakim Ziyech’

Dusan Tadic heeft afgelopen zomer een transfer van Hakim Ziyech naar Fenerbahçe tegengehouden. Dat beweert althans het Servische Meridian Sport en diverse Turkse media.

Recent ontstonden de geruchten dat Ziyech niet tevreden zou zijn bij Galatasaray. De ontevredenheid over de samenwerking zou van twee kanten komen, daar Galatasaray de linkspoot in januari naar verluidt vanwege teleurstellende prestaties zou willen terugsturen naar Chelsea.

Meridian Sport volgde het nieuws ook nauwlettend, maar stellen dat Ziyech ook zomaar zijn wedstrijden voor een andere club uit Istanbul had kunnen spelen: Fenerbahçe.

"De vraag is of de Marokkaan langer had kunnen genieten van de charmes van de stad als Tadic niet in de weg zou hebben gestaan van zijn komst naar Fenerbahçe", schrijft het Servische medium.

Chelsea zou volgens de geruchten Ziyech namelijk ook hebben aangeboden bij Fenerbahçe. De clubleiding van de Gele Kanaries zou in positieve gesprekken zijn geraakt met de entourage van Ziyech, totdat oud-ploeggenoot Tadic om zijn mening over de voormalig Ajacied werd gevraagd.

Die mening zou uiteindelijk de doorslag hebben gegeven in het niet tekenen van de Chelsea-huurling. De Servische aanvaller zou zeer lovend zijn geweest over de kwaliteiten van Ziyech op het veld, maar minder over zijn houding buiten het veld.

"Tadic zei dat Ziyech niet echt zin heeft om te socialiseren met zijn ploeggenoten buiten het veld om en dat hij de sfeer binnen het team zou kunnen verstoren", schrijft het Servische blad.

Daarop besloot Ali Koç, voorzitter van Fenerbahçe, naar verluidt de stekker uit de eerder goed verlopende onderhandelingen met Ziyech te trekken. Derhalve vond even later de transfer van de Marokkaan naar de andere grootmacht uit Istanbul, Galatasaray, plaats.

