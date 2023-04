Dusan Tadic spreekt zich uit over mogelijk vertrek: ‘Het project moet kloppen’

Zaterdag, 22 april 2023 om 19:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:07

Dusan Tadic zegt niet zeker te weten hoe zijn toekomst eruitziet. De 34-jarige Ajacied maakt met de Amsterdammers een moeizaam seizoen door en kan prolongatie van de landstitel zo goed als zeker uit het hoofd zetten. De statistieken van de Serviër zijn ook dit seizoen weer uitstekend, maar een voortijdig vertrek uit de hoofdstad kan hij niet uitsluiten. "We hebben echt een goed plan en een sterk Ajax nodig."

Ajax beleeft een turbulent seizoen, al is de club na de aanstelling van John Heitinga als (interim-)trainer in enigszins rustiger vaarwater terechtgekomen. Als gevolg van het matige seizoen is het winnen van de landstitel niet meer dan een theoretische mogelijkheid. Volgend seizoen moet het dan ook beter, weet Tadic, die na het seizoen alles op een rijtje gaat zetten. "Ik ben hier gekomen om bekers te winnen", vertelt de aanvoerder tegenover de NOS. "We hebben echt een goed plan en een sterk Ajax nodig. Het project moet kloppen. Fysiek voel ik me heel goed. Dat is het belangrijkste. Ik zal altijd spelen om mijn team te helpen. En daarna zullen we zien wat er gaat gebeuren. Voetbal is onvoorspelbaar, je weet het nooit."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tadic wijt het matige seizoen aan gebrek aan visie bij de club en de vele wisselingen in het team. "Er zijn negen basisspelers vertrokken deze zomer, vijftien spelers in totaal. Dat is te veel", concludeert hij. "Er was niet alleen veel veranderd bij de club, maar ik wisselde zelf ook vaak van positie. We hadden geen automatisme in ons spel. De laatste maanden is dat al veel beter. Ik speel nu het grootste gedeelte op een vaste positie (in de spits, red.). En natuurlijk zijn mijn statistieken altijd goed." Dit seizoen was de Oost-Europeaan goed voor elf doelpunten en liefst twintig assists in alle competities.

"Ik ben het aan mijn stand verplicht om goede statistieken af te leveren", vervolgt hij. "Ik moet consistent zijn en doelpunten maken, assists geven en kansen creëren. Dat heb ik in al mijn jaren gedaan. Natuurlijk speel ik weleens een mindere wedstrijd. Maar dat is ook afhankelijk van hoe het team speelt. Hoe sterker het team, hoe makkelijker het wordt." Tadic gaf in een eerder stadium al aan te hopen dat Heitinga aanblijft als trainer en laat zich bij de NOS opnieuw lovend uit over de oefenmeester. "Ik heb een goede band met John en hij doet het geweldig", stelt Tadic. "Hij is een echte Ajacied, kent het DNA van de club goed. Tot nu toe heeft hij hele goede dingen gedaan." Ajax strijdt in het restant van het seizoen met PSV om de tweede plaats in de Eredivisie en de TOTO KNVB Beker.