Dusan Tadic speelt met goal én assist cruciale rol voor Servië richting EK 2024

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 23:17 • Mart van Mourik

Servië heeft dinsdagavond een cruciale zege geboekt in de EK-kwalificatiereeks. In eigen land was de ploeg van bondscoach Dragan Stojkovic met 3-1 te sterk voor directe concurrent Montenegro. Met een doelpunt én een assist had Dusan Tadic een belangrijk aandeel in de overwinning. In Groep G gaat Hongarije nog altijd aan kop met veertien punten uit zes wedstrijden; Servië speelde een wedstrijd meer en heeft een punt minder. Montenegro staat met acht punten uit zes duels derde en moet hopen op een wonder.

Bijzonderheden

De score werd in de negende speelminuut al geopend door Aleksandar Mitrovic, die Stefan Savic uitkapte en vervolgens met buitenkant rechts op zeer fraaie wijze in de verre hoek schoot: 1-0. Na de prachtige gelijkmaker van Stevan Jovetic tien minuten voor rust slaagde Servië er pas een kwartier voor tijd in om opnieuw aan de leiding te komen. Vanaf de linkerkant van de zestien legde Tadic breed op Mitrovic, die van dichtbij de 2-1 intikte. Het slotakkoord was voor Tadic zelf, die de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de rechterbenedenhoek plaatste: 3-1.

?????????? ?????????? pikt ook een goal mee! ??

De regie mist het bijna, maar de oud-Ajacied vergroot de Servische voorsprong ??#ZiggoSport #EURO2024 #SRBMNE pic.twitter.com/AGH8odE4Sx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 17, 2023