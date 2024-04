Dusan Tadic schiet vanaf ruim 40 meter raak en helpt Fenerbahçe aan zege

Fenerbahçe heeft woensdagavond in eigen huis afgerekend met Adana Demirspor: 4-2. De mooiste treffer van de avond kwam op naam van Dusan Tadic, die in de zeventigste minuut vanaf ruim veertig meter doel trof. Nummer twee Fenerbahçe blijft door de overwinning in het spoor van koploper Galatasaray, terwijl Demirspor naar plek elf zakt.

Bijzonderheden:

De thuisploeg kwam na ruim een kwartier spelen op voorsprong dankzij Alexander Djiku. De Ghanees stond bij de tweede paal op de goede plek om de kopbal van Mert Müldür, die een corner verlengde, binnen te schieten: 1-0. Heel lang kon Fenerbahçe echter niet genieten van die voorsprong, daar Demirspor al na acht minuten weer langszij kwam.

Er ging een grove fout van keeper Irfan Can Egribayat vooraf aan die tegentreffer. De doelman van de thuisploeg schoof de bal zo in de voeten van Mario Balotelli, die vervolgens in een vrijwel leeg doel binnen kon schuiven en zijn ploeg op gelijke hoogte bracht: 1-1. Edin Dzeko zou kort na rust orde op zaken stellen.

Het was Irfan Can Kahveci die attent reageerde op een mislukte uittrap van Demirspor-doelman Vedat Karakus, die nota bene in de rust was ingevallen. Kahveci gooide razendsnel in en kon Dzeko daardoor richting het vijandelijke doel sturen. De aanvalsleider kapte vervolgens naar zijn linkerbeen alvorens hij in de verre hoek raak schoot: 2-1.

De mooiste treffer van de avond kwam op naam van Tadic. De ex-Ajacied onderschepte de bal ter hoogte van de middellijn en schoot daarna vanaf ruim veertig meter raak, aangezien Karakus veel te ver van zijn doel stond. Yusuf Barasi nam tien minuten voor tijd de aansluitingstreffer voor zijn rekening, maar een gelijkmaker zat er niet meer in voor Demirspor. Sterker nog, Fenerbahçe breidde de voorsprong dankzij Serdar Dursun nog uit naar 4-2.

