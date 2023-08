Dusan Tadic maakt eerste treffer voor Fenerbahçe, dat simpel doorbekert

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 22:02 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:25

Dusan Tadic heeft zijn eerste officiële treffer voor Fenerbahçe te pakken. De Serviër maakte in het Conference League-duel met FC Zimbru vlak na rust de openingstreffer door van dichtbij binnen te tikken. De Gele Kanaries liepen in de tweede helft uiteindelijk uit naar een 0-4 zege via een dubbelslag van Michy Batshuayi en een raket van Ismail Yüksek. Na de 5-0 zege in de heenwedstrijd van de tweede voorronde was de return in Moldavië een formaliteit.

Bijzonderheden

Fenerbahçe begon naast Tadic ook met Ferdi Kadioglu in de basis, terwijl Jayden Oosterwolde en Sebastian Szymanski een plekje op de bank mochten opzoeken. Na de 5-0 zege in Istanbul stond er dus amper druk op Fenerbahçe, al kwamen de doelpunten pas na rust. In minuut 48 was de eerste Turkse treffer daar. Na een aanval over de linkerkant smoorden diverse pogingen van Fenerbahçe, maar via een Moldavisch been kreeg Tadic plots een niet te missen kans. De voormalig Ajacied tikte van dichtbij simpel binnen: 0-1.

Nog binnen het kwartier na rust stond het 0-3. Allereerst startte Tadic een aanval op links, waarna Batshuayi op aangeven van Mert Hakan Yandas kon afronden. Batshuayi maakte ook de 0-3, door dit keer een scherpe voorzet van Bright Osayi-Samuel tot assist te promoveren. Het laatste doelpunt was direct ook de mooiste. Yüksek kreeg ruimte en vond de kruising van een meter of 25. Szymanski en Oosterwolde vielen 25 minuten voor tijd gezamenlijk in. Fenerbahçe neemt het in de derde voorronde op tegen FC Differdange 03 of NK Maribor. Het heenduel eindigde in 1-1. De return vindt donderdag plaats in Slovenië.

? Fenerbahçe bu kez sagdan geldi, yine Batshuayi bitirdi pic.twitter.com/oyCT5Pg9I6 — Fanatik (@fanatikcomtr) August 1, 2023

FC Zimbru - Fenerbahçe 0-4

0-1 48' Dusan Tadic

0-2 57' Michy Batshuayi (assist: Mert Hakan Yandas)

0-3 59' Michy Batshuayi (assist: Bright Osayi-Samuel)

0-4 77' Ismail Yüksek (assist: Irfan Can Kahveci)