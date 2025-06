'Dusan Tadic kan tegen een flink salaris opeens heel ergens anders terecht dan bij Ajax'

Volgens het Servische medium Sportske heeft Olympiacos de beste papieren om Dusan Tadic in te lijven. De 36-jarige Serviër, die ook nadrukkelijk gelinkt werd aan een terugkeer naar Ajax, zou in Griekenland een jaarsalaris van vier miljoen euro kunnen opstrijken.

Eind vorige maand kondigden zowel Tadic als Fenerbahçe aan dat het huwelijk tussen de beide partijen erop zit. De linkspoot voetbalde sinds de zomer van 2023 in Turkije, maar na twee jaar kwam er dus een einde aan de samenwerking.

De geroutineerde aanvaller is zodoende transfervrij op te pikken en al gauw woedden de geruchten over een terugkeer naar Ajax. Zelf liet Tadic zich in gesprek met De Telegraaf er ook al over uit.

"De komst van John Heitinga is absoluut een reden om eventueel terug te keren”, zei Tadic toen. "Ajax is mijn club. Dus sta ik daar altijd voor open. We zullen zien hoe het loopt. Het allerbelangrijkste voor Ajax is dat John weer terug is.”

Tadic, die groot fan is van de trainer en mens Heitinga, heeft echter meer ijzers in het vuur. Volgens Sportske is Olympiacos namelijk ook zeer nadrukkelijk in de markt voor de transfervrije routinier.

Onder leiding van de steenrijke eigenaar Evangelos Marinakis, die ook Nottingham Forest bezit, is de Griekse Champions League-deelnemer van volgend seizoen bereid om Tadic voor twee seizoenen vast te leggen tegen een jaarsalaris van vier miljoen euro.

Volgens het Servische blad heeft de voormalig Ajacied bovendien twee lucratieve aanbiedingen uit het Midden-Oosten op zak. Tadic zelf zou echter veel liever in Europa actief blijven.