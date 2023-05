Duo wordt midden in nacht ernstig mishandeld om Feyenoord-shirt: ‘Trek uit!’

Woensdag, 10 mei 2023 om 18:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:03

Voor Deshny van Balgooi is de nacht van zaterdag op zondag uitgelopen op een nachtmerrie. De 27-jarige inwoonster van Silvolde, in de Achterhoek, werd samen met een vriend uit Gouda in haar woonplaats achtervolgd en ernstig mishandeld door drie jongemannen. Het motief zou het Feyenoord-shirt zijn dat haar vriend die avond droeg. "Ze bleven maar herhalen: 'Trek uit dat kankershirtje, nu!'" zegt Van Balgooi tegenover REGIO8.

Het tweetal was op weg naar huis na een gezellige avond in café ’t Molentje in Silvolde. Onderweg kregen Van Balgooi en een vriend van haar plots te maken met drie agressieve jongemannen. “We werden achtervolgd door drie jongens. Even later hoorden we ‘hey’ en kreeg mijn vriend een trap in zijn rug”, zegt Van Balgooi. "Ze bleven maar herhalen: ‘Trek dat kankershirtje uit, nu!’ Toen ik wilde sussen werd ik met een riem op mijn hoofd geslagen."

De daders zijn volgens Van Balgooi aanhangers van De Graafschap, een club uit de regio waar het incident plaatsvond. Het drietal droeg capuchons, zonnebrillen en De Graafschap-sjaals om hun gezicht af te dekken. Het hele incident werd toevallig gefilmd door een slimme deurbel van een bewoner uit de straat waar het plaatsvond. De slachtoffers vluchtten in paniek naar dat huis, omdat er licht brandde. "Gelukkig deden de bewoners open", vertelt Van Balgooi. "Hun deurbel heeft ook alles gefilmd, gelukkig."

Van Balgooi zit thuis met een hoofdwond, flinke hoofdpijn en meerdere kneuzingen. Het andere slachtoffer heeft drie hechtingen in zijn hoofd. Er is aangifte gedaan en de daders hebben zich al gemeld bij de politie. Aanhoudingen zijn er tot grote ontsteltenis van Van Balgooi niet verricht. "De jongens hebben de politie gebeld om zich te melden. Zij kregen echter het verzoek om komende week terug te bellen omdat de politie te druk zou zijn. Dat snap ik echt niet. Die jochies moeten boeten voor wat ze hebben gedaan."