Dumfries start bij Inter; PSG-trainer Enrique maakt keuze tussen Doué en Barcola

De opstellingen van Paris Saint-Germain en Inter zijn zojuist bekendgemaakt. Bij PSG krijgt Desiré Doué de voorkeur boven Bradley Barcola. Aan de kant van Inter staat Denzel Dumfries in de basis, in tegenstelling tot Stefan de Vrij. De Champions League-finale begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Gianluigi Donnarumma verdedigt het doel van PSG in de München, waar de Parijse defensie wordt gevormd door Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho en Nuno Mendes.

Op het middenveld zijn er evenmin verrassingen waar te nemen. João Neves, Vitinha en Fabián Ruiz moeten voor balans en de nodige creativiteit zorgen.

Voorin krijgt Doué de voorkeur boven Barcola, ondanks dat laatstgenoemde vorige week schitterede in de Franse bekerfinale tegen Stade de Reims met twee goals en een assist (3-0). Ousmane Dembélé en Khvicha Kvaratskhelia completeren de voorhoede.

Aan de kant van Inter is Yann Sommer de doelman. Benjamin Pavard, die wegens enkelklachten sinds eind vorige maand niet in actie kwam, maakt zijn basisrentree en staat in de driemansdefensie met Francesco Acerbi en Alessandro Bastoni.

Dumfries staat uiteraard in de basis, als rechtermiddenvelder. Federico Dimarco moet vanaf de linkerkant voor dreiging zorgen, terwijl Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu en Henrikh Mkhitaryan in de as staan.

Het spitsenkoppel bestaat uit Marcus Thuram en Lautaro Martínez. Laatstgenoemde raakte in de halve finale tegen Barcelona geblesseerd, miste de afgelopen wedstrijden, maar is klaargestoomd voor Inters tweede Champions League-finale in de afgelopen drie seizoenen. Twee jaar geleden ging het mis tegen Manchester City (1-0).

Opstelling Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Opstelling Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.