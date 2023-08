Dumfries en Martínez bezorgen Internazionale overwinning tegen Cagliari

Maandag, 28 augustus 2023 om 22:30 • Noel Korteweg

Internazionale heeft maandagavond de volle buit gepakt op bezoek bij Cagliari. Het team van Simone Inzaghi was met 0-2 te sterk voor de thuisploeg. Denzel Dumfries opende de score namens I Nerazzuri, dat na twee wedstrijden nog altijd foutloos is in de Serie A. Lautaro Martínez was verantwoordelijk voor de tweede treffer.

Bijzonderheden:

Stefan de Vrij stond net als Dumfries in de basis bij Inter. Ook onder anderen Yann Sommer en Marcus Thuram, die deze zomer overkwamen van respectievelijk Bayern München en Borussia Mönchengladbach, begonnen aan de aftrap. Dumfries opende na ruim twintig minuten spelen de score. Thuram gaf de bal mee aan de opkomende rechtsback en die schoot in de verre hoek achter Cagliari-doelman Boris Radunovic: 0-1.

DENZEL ????????????????! ??

Op bezoek bij Cagliari tekent de Nederlander voor de openingstreffer ??#ZiggoSport #SerieA #CagliariInter pic.twitter.com/fvamyxD7Lc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 28, 2023

Martínez kwam tien minuten later op het scorebord. Federico Dimarco kwam op vanaf de linkervleugel en gaf voor op de Argentijnse spits, die rustig bleef en vervolgens raak schoot: 0-2. Dumfries werd na ruim zeventig minuten naar de kant gehaald, terwijl De Vrij de wedstrijd uitspeelde. Inter, dat de eerste competitiewedstrijd won van AC Monza (2-0), staat na twee wedstrijden net als AC Milan, Napoli en Hellas Verona op zes punten. Aanstaande zondag wacht een thuiswedstrijd tegen Fiorentina voor I Nerazzuri.

En daar is de tweede voor Inter! ??

Wie anders dan Lautaro Martinez is het eindstation: 2-0 ?#ZiggoSport #SerieA #CagliariInter pic.twitter.com/WIwuJ4Qchq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 28, 2023