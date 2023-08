Dumfries en debutant Arnautovic helpen Lautaro Martínez aan dubbelslag

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 22:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:01

Internazionale is prima aan het nieuwe seizoen in de Serie A begonnen. Trainer Simone Inzaghi mag Denzel Dumfries, Marko Arnautovic en met name Lautaro Martínez daarvoor bedanken. Dumfries zorgde voor de assist bij de openingstreffer tegen AC Monza, terwijl Arnautovic de assist bij de 2-0 achter zijn naam kreeg. Martínez was verantwoordelijk voor beide treffers.

Bijzonderheden

De wedstrijd was nog geen tien minuten oud toen Inter op voorsprong kwam. Stefan de Vrij bracht de bal bij Nicolò Barella, die Dumfries wegstuurde met een fraaie en karakteristieke voetbeweging. Dumfries was vertrokken en bracht strak en hard voor op Martínez, die overtuigend afrondde: 1-0. Inter was de bovenliggende partij, maar voor rust wist de ploeg van Inzaghi de marge niet te verdubbelen. Na rust gebeurde dat wel. Debutant Arnautovic had een korte, behendige beweging in huis op de punt van de zestien, waarmee hij zijn directe tegenstander afschudde. Zijn voorzet bij de tweede paal was vervolgens een prooi voor Martínez: 2-0.

???????????? ???????????????? met de assist! ?? Inter pakt de voorsprong en niemand anders dan Lautaro Martínez tekent voor de 1-0 ??#ZiggoSport #SerieA #InterMonza pic.twitter.com/v20yG7Co7f — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 19, 2023

???????????? 2?? Martínez! De Argentijnse spits vindt voor de tweede keer het net! ?? Dat is nog eens een lekker begin van het seizoen! ??#ZiggoSport #SerieA #InterMonza pic.twitter.com/DCDPisDxyU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 19, 2023