RBC Roosendaal heeft een reuzenstap gezet naar de Derde Divisie. De Brabanders wonnen het heenduel in het allesbeslissende play-off-tweeluik met XerxesDZB met liefst 5-0. Zaterdagmiddag wacht de return in Rotterdam.

Na het faillissement in 2011 maakte RBC, dat net als Xerxes een Eredivisie-verleden heeft, een doorstart in de Vijfde Klasse. RBC wist de afgelopen twee jaar te promoveren en staat nu ook op de drempel van zijn derde promotie op rij en dus de Derde Klasse, het vierde niveau van Nederland.

De score werd geopend door Jelte Pal, die een afvallende bal in de linkerhoek werkte. Even na het halfuur werd ook 2-0 via Moustafa Mohammad, die een vrije trap de hoek in krulde.

Vlak voor rust werd het zelfs 3-0. Sander Wirix zag zijn poging nog gekeerd worden door Xerxes-doelman Ferry Hagendijk, maar helaas voor hem werd het via Wirix' tweelingbroer Jens Wirix alsnog 3-0.

De 4260 supporters in het Atik Stadion zagen RBC een kleine tien minuten na rust op 4-0 komen. Pal wipte de bal over Hagendijk heen en tekende zo voor zijn tweede en RBC's vierde treffer van de wedstrijd.

Het slotakkoord werd gespeeld door Yassine Mejres. De spits werkte een voorzet knap binnen. Zaterdag wacht dus de return, al moet er een wonder plaatsvinden om de spanning in het tweeluik terug te brengen.