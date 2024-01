‘Duizelingwekkende aanbieding moet Mbappé overtuigen niet Real Madrid te kiezen’

Paris Saint-Germain heeft de hoop op een langer verblijf van Kylian Mbappé nog niet opgegeven. In een poging de steraanvaller te overtuigen niet voor Real Madrid te kiezen, bereid de Franse topclub een 'duizelingwekkende' contractaanbieding voor, aldus RMC Sport.

De situatie van Mbappé is bekend. De Franse buitenspeler annex spits heeft in Parijs een aflopende verbintenis en volgens verschillende media is hij niet van plan deze te gaan verlengen.

Real Madrid wil van de situatie gebruik maken en hoopt Mbappé te overtuigen de stap naar LaLiga te maken. De Madrilenen zitten al tijdenlang op het vinkentouw en hopen de Fransman na dit seizoen dan eindelijk vast te leggen.

In de zomer van 2022 dacht Real Madrid al een akkoord met de inmiddels 75-voudig international van Frankrijk te hebben, maar uiteindelijk tekende de superster toch een contractverlenging bij PSG.

Dat zou dit jaar wederom kunnen gebeuren, daar de regerend landskampioen van Frankrijk een contractverlenging aan het voorbereiden is. De nieuwe verbintenis gaat gepaard met flinke financiële daadkracht, aldus RMC Sport-journalist Daniel Riolo.

"Het gaat om iets wat nog nooit eerder is vertoond en het salaris zal ruim boven de honderd miljoen euro per seizoen gaan liggen", zo beweert Riolo over de inhoud van het voorstel. "Iets wat geen enkele club ooit zal kunnen evenaren. Er zullen ook grote voordelen zijn voor zijn familie, voor iedereen om hem heen. Voor het spelersbureau dat zijn moeder wil oprichten. Eerlijk gezegd, het is ongelooflijk."

Naast Real Madrid zou naar verluidt ook Liverpool in de markt zijn voor Mbappé. De werkgever van Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch vreest na dit seizoen afscheid te moeten nemen van sterspeler Mohamed Salah en zou de Egyptenaar dolgraag vervangen door Mbappé aan te trekken.

