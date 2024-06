Duitsland ziet Aleksandar Pavlovic afhaken; Julian Nagelsmann roept vervanger op

Aleksandar Pavlovic mist het EK 2024, zo meldt het Duitse BILD woensdag. De twintigjarige middenvelder van Bayern München heeft een ontsteking aan zijn amandelen, die hem verhindert van deelname aan het prestigieuze eindtoernooi. Borussia Dortmund-aanvoerder Emre Can (30) vervangt het talent in de selectie van bondscoach Julian Nagelsmann.

Tz-journalisten Mano Bonke en Philipp Kessler meldden maandag al dat Pavlovic overwoog om zijn amandelen te laten verwijderen, om eindelijk verlost te zijn van de problemen die hij ermee heeft gehad de afgelopen jaren.

"Misschien moet ik ze verwijderen, omdat ik nu twee of drie keer een amandelontsteking heb gehad en het brengt me iedere keer fysiek achteruit", vertelde Pavlovic eerder al. "Het is erg vervelend. De operatie kan niet tijdens het seizoen gebeuren, want dan ben ik helemaal out. Ik zal er waarschijnlijk mijn vakantie voor moeten opofferen. Dat is nu belangrijker. Ik wil niet opnieuw ziek worden en twee of drie weken out zijn."

De Duitse voetbalbond gaf dinsdag aan dat Pavlovic de training moest missen wegens 'een infectie', die de twintigjarige middenvelder van Bayern in eerste instantie in ieder geval de openingswedstrijd van Duitsland op het EK zou kosten. Woensdagmiddag wordt echter duidelijk dat Pavlovic het volledige EK mist.

Nagelsmann heeft de knoop doorgehakt over het wel of niet oproepen van een vervanger van Pavlovic. De Duitse keuzeheer kiest ervoor om de ervaren Can toe te voegen aan zijn EK-selectie. Can was tijdens de Champions League-finale tegen Real Madrid (0-2 nederlaag) aanvoerder bij BVB.

De volledige selectie van Duitsland:

Doelmannen: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), (Fulham), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona).

Verdedigers: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

Middenvelders: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern München), Emre Can (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Bayern München), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).

Aanvallers: Maximilian Beier (TSG Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München), Deniz Undav (VfB Stuttgart).

