Duitsland bereikt kwartfinale op het EK na bewogen avond in Dortmund

Duitsland verslaat Denemarken en is kwartfinalist op EK na bewogen avond in Dortmund

Duitsland staat in de kwartfinale van EURO 2024. De ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann won zaterdagavond in een vermakelijke ontmoeting met 2-0 van Denemarken. Kai Havertz opende de score na rust, kort nadat de Denen een goal zagen worden afgekeurd wegens buitenspel. Jamal Musiala verdubbelde de voorsprong vervolgens. Het duel in Dortmund lag enige tijd stil vanwege hevig noodweer. Duitsland speelt vrijdag 5 juli in de kwartfinale in Stuttgart tegen de winnaar van het duel tussen Spanje en Georgië.

Nagelsmann voerde enkele wijzigingen door ten opzichte van het 1-1 gelijkspel tegen Zwitserland van vorige week zondag. Er waren basisplaatsen voor Nico Schlotterbeck, David Raum en Leroy Sané. Dat betekende dat Maximilian Mittelstädt en Florian Wirtz op de bank begonnen tegen de Denen. Jonathan Tah was geschorst vanwege zijn twee gele kaarten in de poulefase.

Duitsland zocht direct de aanval in het volgepakte Signal Iduna Park en leek na vijf minuten op 1-0 te komen. Schlotterbeck kopte binnen, maar na een check bij de VAR werd de goal geannuleerd. De Duitse verdediger leek doelman Kasper Schmeichel te hinderen, waardoor het Duitse feestje niet doorging.

Schmeichel moest alert zijn in de beginfase, waarin Duitsland duidelijk de betere was. Hij hield onder meer Havertz en Robert Andrich van scoren af. Denemarken wist dat goed verdedigen noodzakelijk was, terwijl men loerde op de counter. Uit zo'n counter kwam Christian Eriksen in een kansrijke positie, maar Antonio Rüdiger was er als de kippen bij om gevaar te voorkomen.

Kort daarna begon het keihard te onweren en kwam tevens een flinke hagelbui voorbij. Scheidsrechter Michael Oliver stuurde beide teams naar binnen en pas na een behoorlijke lange onderbreking kon het achtstefinaleduel worden hervat. Rasmus Højlund had in de slotfase van de eerste helft de 0-1 op zijn schoen, maar Manuel Neuer redde bekwaam. Aan de andere kant liet Havertz een grote kans onbenut.

Geen goals derhalve in Dortmund na 45 minuten spelen, en de spanning was voelbaar in Dortmund. Die spanning werd alleen maar groter toen Joachim Andersen van binnen de zestien de 0-1 binnenknalde. Thomas Delaney stond echter een teenlengte buitenspel, waardoor er een streep ging door de Deense treffer. Korte tijd later maakte diezelfde Andersen ongelukkig hands in zijn eigen strafschopgebied en na een VAR-check kwam de bal op de stip te liggen.

Havertz legde aan en liet Schmeichel kansloos met een schot in de rechterbenedenhoek: 1-0. Duitsland had nadien de score kunnen en moeten uitbreiden, maar grote kansen waren niet besteed aan Havertz en Sané. Nagelsmann besloot in te grijpen en stuurde Niclas Füllkrug en Emre Can het veld in. Andrich en Ilkay Gündogan gingen naar de kant.

Duitsland bleef druk zetten en werd daarvoor beloond in de 68ste minuut. Musiala kon doorlopen richting het Deense doel en legde de bal beheerst in de verre hoek: 2-0. Daarmee was de strijd gestreden. In de slotfase werden goals van invallers Füllkrug en Wirtz afgekeurd wegens buitenspel. Het gastland kan zich opmaken voor een kwartfinaleduel met Spanje of Georgië. Die landen komen zondagavond in actie in Keulen.

