Duitsland ontslaat Flick; BILD weet welke grote naam topfavoriet is als opvolger

Zondag, 10 september 2023 om 16:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:37

Hansi Flick is zondag ontslagen als bondscoach van Duitsland, zo bevestigt de Duitse bond (DFB). De dramatische resultaten met het nationale elftal worden de keuzeheer fataal. De Duitse bond zet naar verluidt in op een grote naam als opvolger. BILD laat de naam Louis van Gaal vallen, maar noemt Julian Nagelsmann als topfavoriet. Voor de oefeninterland van komende dinsdag tegen Frankrijk zal Rudi Völler, die in dienst is als directeur bij de bond, voor eenmaal terugkeren als bondscoach. Völler vervulde die rol ook tussen 2000 en 2004.

Duitsland blameerde zich zaterdag voor de zoveelste keer op rij met een 1-4 nederlaag tegen Japan. Door het verlies is Duitsland al vijf duels op rij zonder winst. Die Mannschaft hoeft zich vanwege de gastrol niet te plaatsen voor het EK, maar de Duitse pers vreest juist een vroege uitschakeling óp het toernooi. In de ochtendbladen werd Flick zondag afgemaakt.

Flick zei zaterdag zelf nog vertrouwen te hebben in zijn positie. "Ik ben positief en ik kan beloven dat we goed zijn voorbereid", sprak hij tegenover de pers. "In de afgelopen twee weken ben ik naar veel spelers toegegaan en hebben we gepraat over de toekomst, mijn verwachtingen en de rollen die de spelers moeten invullen. De gesprekken gaven me vertrouwen dat het team begrijpt wat eraan zit te komen. Dat was een keerpunt, een nieuwe fase is aangebroken. Vanaf nu willen we het kernteam doen gelden."

Een van de namen die rondzingt in Duitsland is die van Van Gaal. De oefenmeester nam na het WK met het Nederlands elftal afscheid als coach, maar staat open voor een terugkeer. "Ik train normaal gesproken geen clubs meer", zei Van Gaal. "Maar een veelbelovend land heeft nog steeds een kans om mij te overtuigen." Van Gaal werkte tussen 2009 en 2011 als trainer van Bayern München en pakte een landstitel en beker.

BILD weet dat niet Van Gaal, maar Nagelsmann topfavoriet is voor de functie. De oefenmeester geldt sinds 2021 als duurste coach aller tijden, nadat Bayern München een transfersom van 25 miljoen euro voor hem betaalde aan RB Leipzig. Nagelsmann werd in zijn eerste seizoen simpel kampioen met Bayern, maar in het tweede jaar ging het moeizamer. In maart van dit jaar kreeg Nagelsmann zijn congé, hoewel Bayern toen nog nipt bovenaan stond.