Duitsland kwalificeert zich ten koste van Italië voor halve finale Nations League

Duitsland heeft zich zondagavond geplaatst voor de halve finales van de Nations League. De Duitsers gaven een 3-0 voorsprong uit handen en speelden gelijk tegen Italië: 3-3. De ploeg van Julian Nagelsmann won echter over twee wedstrijden met 5-4 van de Italianen.

In het Westfalenstadion in Dortmund stonden Duitsland en Italië opnieuw tegenover elkaar, beide teams met sterk gewijzigde opstellingen. Duitsland had het heenduel met 1-2 gewonnen, nadat het nog op een 1-0 achterstand was gekomen door een doelpunt van Sandro Tonali. Namens de Duitsers scoorden Tim Kleindienst en Leon Goretzka.

Na 28 minuten werd de sterkte Italiaanse defensie eindelijk gebroken. Alessandro Buongiorno haalde Tim Kleindienst onreglementair onderuit, waarna Joshua Kimmich de strafschop feilloos wist te benutten. Gianluigi Donnarumma, die tegen Liverpool nog twee strafschoppen keerde, was nu kansloos op de inzet van de Bayern-speler.

Kleindienst zag zijn kopbal nog knap gekeerd worden door de Italiaanse doelman. Terwijl de regie overschakelde naar de herhaling, zag Kimmich zijn kans schoon om de niet oplettende Italianen te verrassen. Hij bereikte Jamal Musiala, die de bal simpel in het lege doel tikte en daarmee de score verdubbelde.

Nog voor de rust maakte Duitsland de 3-0. Ditmaal was het Kleindienst die, na een voorzet van Kimmich, de bal bij de tweede paal binnen kopte. Donnarumma leek de inzet nog even te keren, maar de doellijntechnologie constateerde dat de bal volledig over de lijn was. Met één doelpunt en twee assists was Kimmich de uitblinker van de eerste helft.

In de 49e minuut ging het mis in de Duitse achterhoede. Moise Kean produceerde op de rand van de zestien een droge knal, die in de linkeronderhoek binnenviel. Sané leidde het doelpunt in met een matige inspeelpass op zijn Bayern-teamgenoot Kimmich.

Kean maakte in de 69e minuut zijn tweede doelpunt en bracht Italië weer tot leven. Na een pass van Giacomo Raspadori kapte de spits naar binnen en plaatste hij de bal op schitterende wijze in de rechterbovenhoek. Met nog twintig minuten te spelen hoopten de Italianen op een klein wonder.

Vijf minuten later leek Italië een strafschop te krijgen: Giovanni Di Lorenzo werd ogenschijnlijk gevloerd door Nico Schlotterbeck. Na inmenging van de VAR besloot scheidsrechter Szymon Marciniak toch geen strafschop te geven aan Italië. Het contact dat de Duitse verdediger met Di Lorenzo maakte, werd te licht bevonden voor een penalty.

In de extra tijd kregen de Italianen nog wel een strafschop, die Raspadori benutte en de eindstand op 3-3 bepaalde. De Duitsers plaatsen zich ten koste van de Italianen voor de halve finales van de Nations League, die op 4 en 5 juni worden gespeeld. Daarin zal de winnaar van de wedstrijd tussen Portugal en Denemarken de tegenstander zijn.