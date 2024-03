Duitsland in rep en roer: Adidas verliest na 77 (!) jaar de strijd van Nike

Er komt een einde aan de samenwerking tussen Adidas en de Duitse voetbalbond. De DFB kiest na 77 (!) jaar voor een andere leverancier. Vanaf 2027 zal concurrent Nike de shirts van die Mannschaft leveren. Een uiterst gevoelige zaak.

In voetbalminnend Duitsland praat men nergens anders meer over. Adidas, van origine een Duits bedrijf, dacht stevig in het zadel te zitten bij de DFB. Dat nu is gekozen voor Nike als nieuwe shirtleverancier komt dan ook als donderslag bij heldere hemel.

Wat decennialang een vanzelfsprekendheid was - de drie strepen op de arm bij de Duitse internationals - zal vanaf 2027 verdwijnen. Adidas, het traditionele bedrijf uit Herzogenaurach, heeft de gevoelige strijd verloren.

De samenwerking tussen de DFB en Adidas gaat terug naar de jaren vijftig. De vier wereldtitels en drie Europese titels die het land won werden allemaal gevierd in het shirt van eigen bodem.

BILD verwacht dat Nike jaarlijks zo'n 100 miljoen euro betaalt voor het sponsorschap. Over een samenwerking van acht jaar zou dat oplopen tot zo'n 800 miljoen euro, zijn de eerste geluiden.

"Nike heeft veruit het beste bod gedaan", vertelt DFB-directeur Holger Blask over de achtjarige samenwerking. "Bovendien overtuigden ze met een inhoudelijke visie die aandacht heeft voor de ontwikkeling van het amateur- en vrouwenvoetbal in Duitsland."

Ophef

Robert Habeck, vice-bondskanselier en minister van Economische Zaken, is diep teleurgesteld. "Ik kan me het Duitse shirt nauwelijks voorstellen zonder de drie strepen. Het is een stukje Duitse identiteit. Ik had graag wat meer vaderlandsliefde gezien."

De Duitse voetbalbond begrijpt alle ophef en emoties. "Ook voor ons is het een ingrijpende gebeurtenis dat een samenwerking vol bijzondere momenten na ruim zeventig jaar wordt beëindigd. Dat laat ons niet koud."

Bondscoach Julian Nagelsmann liet zich tijdens de persconferentie in aanloop naar het oefenduel met Frankrijk slechts kort uit over de situatie. "Dit zijn geen zaken waar ik mij mee bemoei. Ik focus mij op de ploeg en onze ontwikkeling als team."

"We hebben twee belangrijke wedstrijden voor de boeg en daarna een tussenfase om alles te evalueren. Daarna gaan we richting het Europees kampioenschap. Ik wil het graag over het voetbal hebben, niet over alle randzaken."

