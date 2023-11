Duitsland gaat thuis ten onder tegen sterk Turkije; ongewone positie Havertz

Zaterdag, 18 november 2023 om 22:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:59

Duitsland verkeert nog niet in de gewenste vorm richting het EK dat het volgend jaar zelf organiseert. In Berlijn kwam de ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann tegen Turkije snel op voorsprong via linksback (!) Kai Havertz. Nog voor rust wist Turkije de schade te herstellen via Arnhemmer Ferdi Kadioglu en het in Duitsland geboren toptalent Kenan Yildiz. Na de onderbreking maakte Niclas Füllkrug gelijk, waarna Yusuf Sari vanaf de stip voor de eindstand tekende: 2-3. Zowel Duitsland als Turkije is al verzekerd van EK-deelname volgend jaar.

Bij Duitsland viel direct de linksbackpositie van Havertz op. De middenvelder annex aanvaller vormde de defensie met Antonio Rüdiger, Jonathan Tah en Benjamin Henrichs; Kevin Trapp stond op doel. Julian Brandt, Ilkay Gündogan, Joshua Kimmich en Florian Wirtz stonden op het middenveld, terwijl Leroy Sané en Füllkrug de voorste pionnen van Nagelsmann waren.

Aan de kant van Turkije koos bondscoach Vincenzo Montella voor Manchester United-goalie Altay Bayindir onder de lat. Hij zag Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakci en Kadioglu de verdediging vormen. Emre Akbaba, Ismail Yüksek en Kaan Ayhan stonden op het middenveld, achter aanvallers Yusuf Yazici, Yildiz en Irfan Can Kahveci.

Duitsland pakte in de vijfde minuut de leiding in het Olympiastadion in Berlijn. Sané trok vanaf de rechterkant uitstekend terug op de mee opgekomen Havertz, die de verre hoek vond: 1-0. Duitsland bleef in de fase daarna de bovenliggende partij, al liet onder meer Sané een prima kans liggen. Op aangeven van Kimmich schoot hij naast.

Turkije overleefde de initiatiefrijke periode van de Duitsers en kwam naarmate de eerste helft vorderde beter in zijn spel. Het leidde na ruim een half uur tot een prima mogelijkheid voor Yazici, die in de zestien op een Duitse verdediger stuitte. De goals zouden tot vreugde van de vele supporters van Turkije in het Olympiastadion alsnog snel daarna vallen.

In de slotfase van de eerste helft gooide Turkije de wedstrijd compleet op zijn kop. Bardakci had een fraaie dieptepass in huis op Kadioglu, die met rechts knap aannam en zichzelf direct een goede schietkans verschafte. Zijn schot vloog via de handen van Trapp tegen de touwen: 1-1.

Daar bleef het niet bij voor de bezoekers en weer stond een fraaie dieptepass aan de basis van de Turkse treffer. Ditmaal was Ayhan de man van de assist. De middenvelder bezorgde de bal bij de tweede paal bij Juventus-aanvaller Yildiz, die na een knappe aanname via de binnenkant van de paal hoog en hard raak schoot: 1-2.

Hoewel het eerste gevaar na rust van Turkije kwam, sloeg Duitsland razendsnel na de hervatting toe. Duitsland kon counteren en na een lange dribbel bracht Wirtz de bal bij Füllkrug, die Ozan Kabak uitkapte en de korte hoek vond: 2-2. Salih Özcan, uitkomend voor Borussia Dortmund, kwam vervolgens weer zeer dicht bij de 2-3, ware het niet dat zijn afstandsschot op de paal uiteenspatte.

Toch zou Turkije weer op voorsprong komen. Bardakci schoot in de zestien van Duitsland tegen de arm van Havertz, die dat moest bekopen met een strafschop tegen. Sari ging achter de bal staan en schoot de strafschop via de handschoenen van Trapp tegen de touwen: 2-3. Beide ploegen kregen nog kansen in de slotfase, maar treffers vielen er niet meer. Turkije boekt zo een uiterst knappe zege op het gastland.