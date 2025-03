Duitsland buigt achterstand aan de hand van Joshua Kimmich volledig om in tweede helft

Duitsland heeft donderdagavond een knappe overwinning geboekt op Italië. In San Siro stond het halverwege op achterstand, maar sloot het de wedstrijd toch winnend af: 1-2. Joshua Kimmich was de grote man bij de Duitsers met twee assists.

Italië greep al snel de voorsprong. Een dieptepass was net haalbaar voor Matteo Politano, die de bal voor de neus van Oliver Baumann wegtikte. Jonathan Tah probeerde nog weg te halen, maar schoot de bal precies voor de voeten van Sandro Tonali, die in het lege doel kon raakschieten: 1-0.

Duitsland zette daar in de eerste helft weinig tegenover en zag Baumann nog een keer goed redding brengen op een inzet van Moise Kean. De ploeg van Julian Nagelsmann kwam echter een stuk sterker de kleedkamer uit.

Na ruim drie minuten in de tweede helft was het namelijk al gelijk. Een ragfijne voorzet van Joshua Kimmich werd geweldig tegen de touwen gekopt door Tim Kleindienst, die Jonathan Burkardt had afgelost in de rust.

Toch was Italië heel dicht bij het mooiste doelpunt van de hele voetbalavond. Tonali verlengde de bal prachtig met zijn hak, waarna Kean de bal vol op de pantoffel nam. Zijn inzet miste echter net wat richting.

Toch was het Duitsland dat een kwartier voor tijd de leiding in de wedstrijd greep. Een hoekschop van Kimmich belandde op het hoofd van Leon Goretzka, die doelman Gianluigi Donnarumma kansloos liet: 1-2. Daarna hield Baumann de Duitsers enkele keren op de been.