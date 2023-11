Duitse oud-politicus gaat aangifte doen tegen Noussair Mazraoui

Woensdag, 1 november 2023 om 18:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:59

De Duitse oud-politicus Volker Beck gaat aangifte doen tegen Noussair Mazraoui, schrijft BILD. Aanleiding is de pro-Palestijnse-post van de verdediger van Bayern München een aantal weken geleden. Eerder riep een andere politicus al op om Mazraoui het land uit te zetten.

Mazraoui sprak begin oktober via Instagram zijn steun uit voor de mensen in Palestina, naar aanleiding van de oorlog tussen Israël en Hamas. Hij deelde op zijn pagina een vers uit de Koran, wat gepaard ging met een vlag van Palestina en bijdragen van andere Marokkaanse ploeggenoten, die tevens hun steun betuigden aan de Palestijnen.

Bayern besloot in gesprek te gaan met Mazraoui en kwam uiteindelijk tot verzoening met de verdediger. "Mazraoui heeft ons op geloofwaardige wijze verzekerd dat hij, als vredelievend persoon, terreur en oorlog resoluut afwijst. Hij had niet de intentie om ergernis te veroorzaken met zijn posts", aldus der Rekordmeister in een statement.

Volgens Beck is dat echter niet genoeg. "Bayern heeft deze zaak op een zielige manier afgehandeld", laat hij optekenen in BILD. Beck is tegenwoordig voorzitter van de Duits-Israëlische Vereniging. "Ik hoop dat de rechterlijke macht de clubleiders bewust zal maken van de omvang van het incident."

Beck is van mening dat Mazraoui met zijn post het geweld van Hamas goedkeurt. "Het goedkeuren van misdaden tegen de mensheid is strafbaar", gaat de oud-politicus verder. "Ook na Mazraoui’s excuses kunnen we het hier niet zomaar bij laten zitten."

Johannes Steiniger, lid van de Christlich Demokratische Union Deutschlands, wilde dat Mazraoui het land uit zou worden gezet. "Lieve Bayern München: smijt hem zo snel mogelijk uit de club. Alle staatsmogelijkheden moeten worden aangewend om hem uit het land te verdrijven”, schreef hij op X.

Mazraoui werd door Bayern buiten de selectie gelaten voor het competitieduel met FSV Mainz. Tegen Galatasaray en SV Darmstadt deed hij wel weer mee. Woensdagavond neemt de Duitse recordkampioen het in het kader van de DFB Pokal op tegen FC Saarbrücken.

