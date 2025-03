Duitse media zien Eintracht Frankfurt ‘wraak nemen’ na ‘beledigende actie’ van Ajax-publiek

De ochtendkranten in Duitsland blikken tevreden terug op de Europa League-avond van Eintracht Frankfurt. In de Johan Cruijff ArenA werd Ajax met 1-2 verslagen, maar de strijd begon volgens de Duitsers al voor de wedstrijd.

Hoewel Ajax sterk begon en op voorsprong kwam via de sterke Brian Brobbey, draaide Frankfurt het in het restant van de wedstrijd om. Duitse media zijn dan ook amper onder de indruk van de Amsterdammers en zien Frankfurt het volgende week afmaken in eigen stadion.

“Met een moedige en strijdlustige prestatie heeft Bundesliga-voetbalclub Eintracht Frankfurt een goede uitgangspositie veiliggesteld voor de achtste finales van de Europa League”, ziet der Spiegel. “Met hun lange, superieure optreden zette Frankfurt een grote stap richting de kwartfinales.”

“Eintracht neemt wraak voor Götze-fluitjes”, zo kopt BILD. “Al bij het voorstellen van beide ploegen, klinkt er een schel fluitsignaal van de thuisfans naar Mario Götze, die tussen 2020 en 2022 voor PSV speelde. Maar onze wereldkampioen blijft kalm en bereidt zelfs de gelijkmaker voor.”

Sportschau spreekt over ‘een van de beste prestaties van het jaar’ voor Frankfurt. De ploeg is het de laatste weken, mede door het vertrek van Omar Marmoush naar Manchester City, kwijt in de competitie, maar maakte weer een goede indruk in de Europa League.

“Ze kunnen het nog steeds. Onder leiding van de uitstekende Hugo Larsson en de zeer actieve Mario Götze slaagde Eintracht er herhaaldelijk in om gevaarlijk op te treden in het strafschopgebied van Ajax.”

Het spel van Ajax heeft niet veel indruk gemaakt bij de Duitsers. “Met name in de tweede helft had Ajax niet veel te bieden. Waar Frankfurt aanvankelijk dacht genoegen te nemen met een gelijkspel, bleek er meer in het vat te zitten. Met de 1-2 werd een grote stap gezet naar de kwartfinales.”