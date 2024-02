Duitse media trekken duidelijke conclusie: ‘Peter Bosz moet geïrriteerd zijn’

PSV heeft een goede indruk achtergelaten op de Duitse media. De Eindhovenaren speelden dinsdagavond in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League gelijk tegen Borussia Dortmund (1-1). Volgens de Duitsers had daar zelfs meer ingezeten. Zij concluderen dan ook dat PSV-trainer Peter Bosz niet tevreden is.

Niemand minder dan voormalig PSV-spits Donyell Malen schoot die Borussen in het Philips Stadion op voorsprong. De Eindhovenaren kwamen vervolgens langszij door een discutabele penalty, die werd benut door aanvoerder Luuk de Jong.

Der Spiegel stelt dat Borussia Dortmund niet alleen kritisch naar de arbitrage moet kijken. “Mats Hummels, de recordhouder van de meeste Europese wedstrijden ooit voor BVB, was woedend over de gegeven strafschop. Alleen moet zijn trainer (Edin Terzic, red.) gewoon een slechte prestatie van het team gezien hebben.”

Ook Bosz moet ontevreden zijn, zo stelt het medium. “De ex-trainer van Dortmund moet geïrriteerd zijn. Geïrriteerd, omdat zijn team deze wedstrijd niet won. De Duitsers hadden op ieder vlak problemen in Eindhoven.”

Ook BILD is van mening dat PSV meer had verdiend. “Zeker de tweede helft was PSV lange tijd gewoon de betere ploeg. PSV bleef maar actief, zelfs als het geen kansen creëerde. Voor BVB is een gelijkspel een erg goed resultaat, vooral vanwege het spelbeeld.”

Die Welt sluit zich daarbij aan. “PSV was de betere ploeg. Dortmund worstelde met de speelstijl van de Eindhovenaren. Het resulteerde in een gebrekkige opbouw, gebrek aan grip en daardoor was er nooit controle over de wedstrijd. PSV had moeten winnen, maar met alle moeite redde BVB de meubelen.”

Voor PSV wacht op 13 maart een lastige return in het Signal Iduna Park. De Eindhovenaren worden gesteund door een uitverkocht uitvak, gevuld met liefst 3.800 supporters. Alle kaarten voor dit cruciale uitduel waren binnen enkele minuten verkocht.

