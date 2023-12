Duitse media over CL-ontmoeting ‘favoriet’ Dortmund met PSV: ‘Geluksticket’

Borussia Dortmund had het in de Champions League-loting een stuk erger kunnen treffen dan een tweeluik met PSV. Dat is althans het oordeel van de Duitse media, nadat bekend werd dat die Borussen het op zouden moeten nemen tegen de Eindhovenaren.

BILD vergelijkt het treffen in de achtste finales met de groepsfase van de huidig nummer vijf van Duitsland, waar het eerste werd in de 'poule des doods' met Paris Saint-Germain, AC Milan en Newcastle United.

"Dortmund kreeg een relatief makkelijke loting", schrijft de krant. 'Gelukstickets', zo bestempelt BILD de loting voor de twee Duitse ploegen. Bayern München treft Lazio, de huidige nummer 11 van de Serie A.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Bayern en Dortmund kunnen waarschijnlijk goed leven met deze loting." De uitmuntende seizoensstart van de Eindhovenaren is bij onze buren niet onder de radar gevlogen, maar toch biedt de loting perspectief, zo denken ze in Duitsland.

"PSV staat eerste in de Eredivisie zonder puntenverlies, maar valt niet in de categorie van Paris Saint-Germain, Napoli of Internazionale." Sport1 spreekt van een 'haalbare kaart' en ook Lothar Matthaüs kan leven met de loting.

Bij Sky Sports laat hij zich uit over het Europese affiche. "Inter, Napoli en FC Porto zijn namen van een ander kaliber. PSV is voor Borussia Dortmund een moeilijkere opgave dan Lazio voor Bayern München", vergelijkt hij de Duitse ploegen.

"Maar als je kijkt naar de stand in de groepsfase, in die zware poule met Paris Saint-Germain, Newcastle United en Milan waarin Dortmund eerste is geworden, dan zijn ze tegen PSV favoriet." Sebastian Kehl, oud-speler van Dortmund en huidig technisch directeur, spreekt van een 'aantrekkelijke en uitdagende' loting.

"We verheugen ons op het weerzien met onze voormalige trainer Peter Bosz", wordt Kehl geciteerd op de clubkanalen. "We gaan heel optimistisch en vol zelfbewustzijn deze wedstrijden in."

Reactie Earnest Stewart

Ook Earnest Stewart, technisch directeur bij PSV, is te spreken over de loting. "Een prachtige loting", zo stelt hij. "Het ligt redelijk dicht bij, voor onze supporters is het geweldig. Als je weet dat Man City er op het einde ook nog in zat, die wil je nog even ontlopen..."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties