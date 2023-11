Duitse media lyrisch over ‘supergoochelaar’ Xavi Simons en zijn ‘kunststukje’

Maandag, 13 november 2023 om 12:08 • Lars Capiau • Laatste update: 12:21

In Duitsland is men zeer onder de indruk van Xavi Simons. Het landelijke journaille komt superlatieven tekort over de uitblinkende Nederlander, die RB Leipzig met een prachtig doelpunt naar de overwinning tegen SC Freiburg (3-1) loodste.

"Leipzig heeft dankzij een kunststukje van Xavi Simons weer koers gezet richting de Champions League", schrijft Sport1. "Met een spectaculaire individuele actie bracht hij de thuisploeg op voorsprong."

"Twee supertalenten, twee supergoals", kopt BILD. "De serie duurt voort, ook omdat supergoochelaar Xavi Simons weer vroeg scoort", wijst het blad op de statistiek dat Leipzig in eigen huis nog nooit verloor van Freiburg.

Het tweede 'supertalent' waar de Duitse krant op doelt is overigens de 21-jarige Merlin Röhl, die met een knappe solo de enige Freiburg-treffer voor zijn rekening nam.

"Leipzig had niet veel tijd nodig om op voorsprong te komen", schrijft Kicker. "Na een dominante beginfase schoot Xavi de bal op onnavolgbare wijze vanaf 20 meter in de rechterhoek."

Kicker beloont Simons met een 2 als rapportcijfer, wat in het Duitse beoordelingssysteem het op één na beste cijfer is. Tevens neemt het de Nederlander voor de vijfde keer in elf speelweken op in het Bundesliga Team van de Week.

Simons mag zich na zijn succesvolle weekend in Duitsland opmaken voor de interlandperiode. Daarin treft het Nederlands elftal Ierland en Gibraltar in de laatste twee wedstrijden van het EK-kwalificatietoernooi. In negen interlands wist Simons namens Oranje het net nog niet te vinden.