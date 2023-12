Duitse media lijnrecht tegenover elkaar: nieuwe details ‘ruildeal’ Malen onthuld

Manchester United denkt voorlopig nog niet aan Donyell Malen, zo meldt Florian Plettenberg van Sky Deutschland vrijdagavond. De berichtgeving staat haaks op het nieuws van BILD dat vrijdagochtend juist melden dat Borussia Dortmund en the Red Devils zelfs al gesprekken voeren over een ruildeal waarbij ook Jadon Sancho betrokken is.

Volgens Christian Falk van BILD is Dortmund vrijdag voor het eerst om de tafel gegaan met United. Inzet: dertig miljoen euro voor Malen óf Sancho. De Nederlander is naar verluidt niet tevreden over zijn huidige rol en moet betrokken worden bij een ruildeal met de Engelsman.

Plettenberg merkt op dat er van een ruildeal voorlopig helemaal geen sprake is. “Alle betrokken partijen bestempelen de vermeende ruildeal als onrealistisch en geen van beide clubs denkt aan een dergelijk akkoord”, zo schrijft de journalist op X.

Wel erkent Plettenberg dat Malen graag wil vertrekken uit Dortmund in de komende transferperiode, maar hij vermeldt erbij dat de aanvaller binnen de leiding van Manchester United vooralsnog geen ‘hot topic’ is.

Malen werd in de competitiewedstrijd tegen Bayer Leverkusen (1-1) negentig minuten op de bank gehouden en moest tegen VfB Stuttgart genoegen nemen met een korte invalbeurt van twintig minuten. De relatie met trainer Terzic zou dan ook 'bekoeld' zijn.

Belangrijk detail rond de geruchten van de transferwens van Malen is zijn overstap naar makelaarskantoor SEG. Zaakwaarnemer Maikel Stevens moet de Oranje-international komende winter aan een transfer naar de Premier League helpen, zo zijn de geluiden.

Stevens was afgelopen zomer al betrokken bij de overgang van Rasmus Højlund van Atalanta naar United en behartigt ook de belangen van Ten Hag. Malen ligt nog tot medio 2026 vast bij Dortmund.

