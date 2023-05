‘Duitse journalist geeft Feyenoord hoop met nieuws over Tottenham Hotspur’

Vrijdag, 5 mei 2023 om 17:17 • Wessel Antes

De clubleiding van Tottenham Hotspur is eruit: Julian Nagelsmann moet en zal de nieuwe manager van de Spurs worden. Eigenaar Daniel Levy gaat er de komende weken alles aan doen om de 35-jarige Duitser te strikken voor zijn club. Daardoor lijkt Feyenoord-trainer Arne Slot, die vrijdagmiddag nog werd geconfronteerd met de vermeende interesse van Tottenham, voorlopig in ieder geval niet naar Noord-Londen te vertrekken.

Journalist Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sports komt vrijdagmiddag met de primeur. De afgelopen dagen hebben er meerdere gesprekken tussen Nagelsmann en Tottenham plaatsgevonden. De jonge oefenmeester ziet in de nummer zeven van de Premier League een ‘grote club’ met een enorm potentieel, maar wil zekerheid over zijn macht wat betreft het aankoopbeleid. Daarnaast zou Nagelsmann nog iets meer tijd willen nemen om een definitieve keuze vast te stellen over zijn toekomst.

De ontwikkeling staat haaks op het nieuws van The Telegraph afgelopen dinsdag. De Engelse kwaliteitskrant was er nagenoeg zeker van dat Nagelsmann de gesprekken met Tottenham zou gaan afblazen. Daardoor zou Slot inmiddels een van de belangrijkste kandidaten zijn. Nu lijkt het erop dat Nagelsmann de deur toch op een kier heeft gezet voor een dienstverband in het Tottenham Hotspur Stadium. Ryan Mason maakt in ieder geval het huidige seizoen af als interim-trainer.

Slot geconfronteerd met interesse

Slot zelf kreeg vrijdag tijdens de voorbereidende persconferentie van Feyenoord op het duel met Excelsior nog een vraag over de vermeende uitnodiging voor een sollicitatiegesprek bij Tottenham. De oefenmeester zelf wilde echter niet diep ingaan op het nieuwtje van De Telegraaf. “Er wordt daar veel over gezegd en allerlei mensen denken iets te weten, maar ik wil dat het vandaag gaat over Feyenoord en onze wedstrijd tegen Excelsior. Het moet in de media gaan over de wedstrijd en geen enkel ander ding”, zei Slot, die een glimlach niet kon onderdrukken.