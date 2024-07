Duitse arbeidsrechtbank velt oordeel over conflict Anwar El Ghazi en FSV Mainz 05

De Duitse arbeidsrechtbank oordeelt dat de contractbeëindiging van Anwar El Ghazi bij FSV Mainz 05 ongeldig was, zo meldt Fabrizio Romano vrijdagmiddag via X. De 29-jarige aanvaller uit Barendrecht, momenteel clubloos, is na een proces van maanden eindelijk in zijn gelijk gesteld. Het is vooralsnog afwachten wat de precieze gevolgen zijn van de uitspraak.

El Ghazi werd door Mainz geschorst vanwege zijn steun aan Palestina, vervolgens weer opgenomen in de selectie, maar gaf vrijwel direct aan geen spijt te hebben van zijn acties. Als reactie daarop besloot Mainz zijn contract te beëindigen, maar de redenen daarvoor zijn door de Duitse arbeidsrechtbank dus ongeldig verklaard.

El Ghazi liet drie weken geleden voor het laatst van zich horen middels een gelikte video op Instagram. “Sta voor wat goed is, zelfs als dat betekent dat je er alleen voor staat.” Op de beelden was te zien hoe hij zich voorbereidde op de rechtszaak, maar ook dat hij het afgelopen half jaar telkens alleen heeft getraind omdat hij zich niet bij een nieuwe club mocht voegen.

De voormalig buitenspeler van Ajax en PSV zit al sinds begin november zonder club, nadat hij vanwege meerdere berichten op sociale media over het conflict tussen Hamas en Israël werd ontslagen door Mainz. Vervolgens mocht El Ghazi niet meer bij een nieuwe club aan de slag, daar hij al officiële minuten had gemaakt bij twee clubs (Mainz en PSV).

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!