Duits parlementslid pleit voor onmiddellijke uitzetting Noussair Mazraoui

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 21:57 • Lars Capiau • Laatste update: 22:06

Johannes Steiniger, een Duits parlementslid, heeft op X opgeroepen om Noussair Mazraoui uit het land te zetten. De rechtsback van Bayern München raakte afgelopen zondag in opspraak in de media nadat hij pro-Palestijnse posts op zijn Instagram-kanaal deelde. Steiniger eist nu niet alleen dat de Duitse club hem ontslaat, maar ook dat hij het land uitgezet wordt.

Steiniger beroept zich in zijn post op Kurt Landauer. Landauer was een joodse man die jarenlang als voorzitter van de Duitse club actief was. "De vereniging van Kurt Landauer, de club die door de nazi's als 'jodenclub' werd weggezet, mag dit niet over zijn kant laten gaan", schrijft het parlementslid.

"Lieve Bayern München: smijt hem zo snel mogelijk uit de club", is zijn oproep duidelijk. "Daarnaast moeten alle staatsmogelijkheden worden benut om hem uit het land te verdrijven."

Der Verein von Kurt Landauer, der von den Nazis als „Juden-Club“ bezeichnet wurde, darf das so nicht stehen lassen. Lieber @FCBayern: bitte sofort raus schmeißen. Zudem sollten alle staatl. Möglichkeiten genutzt werden, ihn aus Deutschland zu verweisen. https://t.co/jGsfYdFdrr — Johannes Steiniger (@JoSteiniger) October 15, 2023

Mazraoui reageerde tegenover BILD eerder deze week al op de ontstane ophef. Hij noemde het 'teleurstellend dat hij moest uitleggen waar hij voor staat'. "Ik begrijp niet waarom ik geassocieerd word met haatdragende groepen", zei hij onder andere.

"Er is een situatie gaande waarbij duizenden onschuldige mensen worden vermoord. Mijn standpunt is dat ik zal strijden voor vrede en rechtvaardigheid in deze wereld. Dat betekent dat ik altijd tegen iedere vorm van terrorisme, haatdragendheid en geweld zal zijn. En daar zal ik altijd achter blijven staan", verdedigde de rechtsback zijn standpunt.

Volgens het Duitse Kicker heeft de Zuid-Duitse clubleiding woensdag een gesprek met Mazraoui ingepland staan. Mazraoui is overigens niet de enige speler met een Eredivisie-verleden die in de problemen is geraakt na het delen van zijn mening over het Israëlisch-Palestijns conflict.

Eerder dinsdag werd namelijk bekend dat Anwar El Ghazi door zijn werkgever 1. FSV Mainz. “El Ghazi heeft een standpunt ingenomen over het conflict in het Midden-Oosten dat voor de club onaanvaardbaar was”, zo liet de Duitse club weten op de eigen kanalen.