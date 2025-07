Florian Neuhaus zal de komende vier weken meetrainen met de Onder 23 van Borussia Mönchengladbach. De Duitser is door de club gestraft naar aanleiding van zijn recente uitspraken over technisch directeur Roland Virkus.

De 28-jarige Neuhaus, die jarenlang een vaste waarde was bij de club, verscheen in een inmiddels verwijderde video op sociale media met meerdere personen in een Gladbach-shirt, waarschijnlijk fans.

Neuhaus wordt gevraagd naar zijn mening over Virkus, en noemt de beleidsbepaler dan 'de slechtste manager ter wereld.' Vermoedelijk doelt Neuhaus op het feit dat Virkus, die al 35 jaar bij de club actief is, twee jaar geleden Neuhaus' salarisverzoek van vier miljoen euro goedkeurde.

Gladbach maakt woensdag bekend dat Neuhaus niet wegkomt met zijn woorden. "Borussia Mönchengladbach heeft middenvelder Florian Neuhaus een forse boete opgelegd naar aanleiding van zijn uitspraken in een video die op sociale media is geplaatst", schrijft het in een statement.

Ook gaat Neuhaus de komende vier weken doorbrengen bij de Onder 23 van de club. "Het gedrag en de uitlatingen van Florian Neuhaus zijn schadelijk voor de club en onacceptabel", onderbouwt algemeen directeur Dr. Stefan Stegemann.

"Hij heeft de club met zijn woorden schade toegebracht en de betrokkenen diep teleurgesteld. Dit staat haaks op de waarden van de club", aldus Stegemann. Neuhaus speelde sinds zijn transfervrije komst in 2017 van 1860 München 220 wedstrijden voor Gladbach.

Neuhaus kende zijn beste jaren tussen 2020 en 2022, toen hij tienmaal uitkwam voor de nationale ploeg van Duitsland. Een jaar later tekende de centrale middenvelder een contract tot medio 2027, tegen een jaarsalaris van 4 miljoen euro. Afgelopen seizoen speelde de rechtspoot een bijrol in de Bundesliga.