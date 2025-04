Duidelijke teksten voor Van Persie: 'Ik wil bij Feyenoord slagen. Het is mijn droom'

Gjivai Zechiël speelt tot het einde van het seizoen op huurbasis voor Sparta Rotterdam. Toch is de middenvelder nu al bezig met een terugkeer richting Feyenoord. ''Ik sta onder contract bij Feyenoord. Op dit moment ben ik volgend seizoen gewoon daar'', zo klinkt het bij Rijnmond.

De twintigjarige controleur heeft nog geen contact gehad met trainer Robin van Persie. ''Ik heb helemaal nog geen contact gehad met Feyenoord, mijn zaakwaarnemers wel. Ik focus me op het veld, wil gas blijven geven en me niet te veel af laten leiden.''

Zechiël wil maar één ding: slagen bij Feyenoord. ''Ik sta onder contract bij Feyenoord, op dit moment speel ik volgend seizoen daar. Feyenoord is een grote club. Ik wil daar slagen. Dat wil iedereen. Het is mijn droom.''

De huurling kent Van Persie al uit de jeugd van Feyenoord, maar dat geeft hem naar eigen zeggen geen voordeel. ''Het is niet zo dat ik denk: Robin van Persie is nu trainer en hij geeft de jeugd een kans! Ik ben gefocust op nu, op Sparta, ik wil genieten van de laatste wedstrijden.''

Van Persie reageerde donderdag in aanloop naar PEC Zwolle-thuis (4-0) op de toekomst van Zechiël bij Feyenoord. ''Ik heb hem vorig jaar tijdens de Youth League vijf wedstrijden gecoacht. Ik heb wel een beeld van hem. Ik volg het nu vanaf de zijlijn en krijg elke week een samenvatting met alle mogelijke data.''

''We zijn op de hoogte. Hij is één van de spelers waar we het wekelijks over hebben, en waar we een keuze over gaan maken'', zo verduidelijkte de Feyenoord-coach.

De huidige trainer van Zechiël is in ieder geval onder de indruk. ''Hij doet het goed tot uitstekend. Bij Feyenoord speelde hij weinig en bij ons moest hij soms op een iets andere positie spelen. Hij heeft zich ontpopt tot basisspeler en is belangrijk in het doorvoetballen. Ik ben superblij met hem als speler, maar ook als mens. Ik kan wel genieten van zijn ontwikkeling.''