Duel van Sneijders DHSC ontspoort: tegenstander knock-out geslagen

Zaterdag, 22 april 2023 om 21:24 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:29

Een speler van VV Buitenpost is zaterdagmiddag knock-out geslagen door een speler van tegenstander DHSC uit Utrecht. Dat weet WâldNet te melden. Buitenpost maakte vlak voor tijd de 2-1, waarna een speler van de winnende partij knock-out werd geslagen. Wesley Sneijder, die nauw betrokken is bij DHSC, was één van de getuigen.

Als vanzelfsprekend juichte Buitenpost na de winnende treffer, maar enkele seconden daarna kreeg een speler van de thuisploeg een vuistslag. De dader kreeg direct rood. "Dit overviel iedereen", zo laat Paul Loonstra namens VV Buitenpost weten aan WâldNet. "Het kwam helemaal uit het niets." Na de mishandeling volgden er nog schermutselingen tussen meer mensen. De politie kwam met drie voertuigen ter plaatse.

Ook kwam er een ambulance het sportpark oprijden. Het slachtoffer hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis en kon ter plaatse worden behandeld. De politie is na het duel nog gebleven om getuigenverklaringen op te nemen. Bovendien zou er door de thuisploeg aangifte zijn gedaan tegen de dader. De politie is ter plaatse een onderzoek gestart naar de zaak en heeft camerabeelden in beslag genomen voor mogelijk bewijsmateriaal.