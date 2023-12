Drukke winter lonkt voor Ajax na ‘fantasieopstelling’ tegen AEK: ‘Wankel team’

Ajax kan wel eens een drukke winterwindow verwachten. Dat stelt althans Jop van Kempen in Het Parool. De Ajacieden wonnen weliswaar met 3-1 van AEK Athene, maar toch plaatst de journalistiek flinke vraagtekens bij de kwaliteit van een deel van de Amsterdamse selectie.

Ajax kampte tijdens het allesbeslissende duel met de Grieken met vele afwezigen. Steven Berghuis miste bijvoorbeeld door schorsing, waardoor het middenveld een waar hoofdpijndossier vormde voor trainer John van 't Schip.

Omdat Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Silvano Vos allen geblesseerd uitgeschakeld zijn, koos de Amsterdamse oefenmeester - zoals vaker de laatste weken - voor een middenveld bestaande uit Kenneth Taylor, Benjamin Tahirovic en Kristian Hlynsson.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Veel smaken in die linie had Ajax echter niet over. Op de bank zat dan ook eigenlijk geen middenvelder, maar toch werd Hlynsson voortijdig naar de kant gehaald. De vele wisselingen leidden tot een 'fantasieopstelling', stelt Van Kempen.

"Als gevolg van de aankopen van voormalig technisch directeur Sven Mislintat is de balans in de selectie al slecht, maar vanwege de blessures kon de trainer geen echte middenvelders meer inbrengen. Daarop ging Ajax in het slot van de wedstrijd in een soort fantasieopstelling spelen.Het resultaat van al die nieuwigheid was een wankel team."

Twee basisspelers vallen tegen

Van Kempen licht twee basisspelers uit wiens 'tekortkomingen pijnlijk aan het licht kwamen'. "Tahirovic speelde een beroerde wedstrijd, met veel balverlies. Ook Carlos Forbs maakte een matige indruk. De linksbenige buitenspeler kan hard rennen, maar aan de bal liet hij zelden iets van raffinement zien."

Van Kempen keek met verbazing naar de veldbezetting in de tweede helft. Onder meer Anton Gaaei viel in. "Kortstondig als rechtsbuiten", merkte Van Kempen op. Ook debutant Tristan Gooijer - rechtsback bij Jong Ajax - was veelvuldig voorin en op het middenveld te vinden.

Ar’Jany Martha, normaliter linksback in de hoofdmacht, leek tevens op de vleugels voorin te voetballen. "Het duel met AEK toonde opnieuw dat Ajax hard toe is aan een winterse verbouwing van de selectie", concludeert Van Kempen dan ook.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties