Druk op Mislintat opgevoerd: ‘Deze week moeten er drie of vier spelers komen’

Donderdag, 10 augustus 2023 om 15:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:45

Ajax moet deze week 'absoluut drie of vier spelers' naar Ajax halen, zo stelt Sjaak Swart. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat wist tijdens de zomerse transferwindow tot nog toe vijf ingaande transfers af te ronden, terwijl de Amsterdammers al wel voor meer dan 100 miljoen euro aan spelers verkochten. Donderdagmiddag vertrok Edson Álvarez voor minimaal 38 miljoen euro naar West Ham United, terwijl Mohamed Daramy voor 17 miljoen euro op weg is naar Stade de Reims.

Ajax-supporters moesten lang wachten op versterkingen, maar in de eerste week van augustus raakte Mislintat aardig op stoom. Na Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic tekenden ook Diant Ramaj, Carlos Forbs en Jakov Medic een contract in Amsterdam. Voor nu lijken echter alleen Van den Boomen en Tahirovic kans te maken op een basisplaats.

Josip Sutalo (Dinamo Zagreb) moet op korte termijn de Amsterdamse verdediging van een benodigde kwaliteitsimpuls voorzien. Swart acht alleen zijn komst echter niet voldoende. “Het moet nu gebeuren, deze week moeten er absoluut drie of vier bij komen”, zegt Mister Ajax tegenover Vandaag Inside. “Spelers die Ajax moet hebben, ook voor het publiek, want daar doe je het uiteindelijk voor. Mensen betalen veel geld, dus die willen wat zien. Dat moet nog gebeuren. We moeten met z’n allen knokken om weer een team te worden: Ajax, zoals het altijd geweest is.”

Swart ziet het in ieder geval zitten in trainer Maurice Steijn. “Hij heeft het goed gedaan bij alle clubs, zeker bij Sparta. Die voelt het meteen aan bij Ajax, dat merk ik al, dus wat dat betreft ben ik niet bang. De spelers moeten het doen. Als hij het goed neerzet, dan moet je de kansen wel afmaken. Zoals afgelopen weekend, tegen Dortmund, dan moet je er eigenlijk zeker vijf maken (3-1 verlies, red). Er moet keihard getraind worden, dan komt er weer een goed Ajax te staan”, aldus Swart.